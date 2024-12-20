Пожар после взрывов в Киеве попал на видео

В Киеве вспыхнул мощный пожар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве произошло несколько возгораний, вызванных серией взрывов. Это привело к образованию густого облака дыма.
Как сообщает ТАСС, пожар возник после нескольких взрывов. На видеозаписях, сделанных на месте событий, можно наблюдать несколько очагов огня, расположенных в различных районах столицы Украины. На фоне слышны звуки взрывов.
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