Пожар после взрывов в Киеве попал на видео

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В Киеве вспыхнул мощный пожар
В Киеве вспыхнул мощный пожар Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Киеве произошло несколько возгораний, вызванных серией взрывов. Это привело к образованию густого облака дыма.

Как сообщает ТАСС, пожар возник после нескольких взрывов. На видеозаписях, сделанных на месте событий, можно наблюдать несколько очагов огня, расположенных в различных районах столицы Украины. На фоне слышны звуки взрывов.

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В Киеве произошло несколько возгораний, вызванных серией взрывов. Это привело к образованию густого облака дыма. Как сообщает ТАСС, пожар возник после нескольких взрывов. На видеозаписях, сделанных на месте событий, можно наблюдать несколько очагов огня, расположенных в различных районах столицы Украины. На фоне слышны звуки взрывов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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