Жители многоквартирного дома в Салехарде уже третий день со страхом и риском для жизни ходят домой по подъезду, в котором нет половиц. Чтобы не упасть и не сломать ноги, они предпочитают жить на работе. Жуткое видео опубликовали в сети VK. URA.RU публикует также комментарий от городской администрации.
«Вот в таком состоянии находится подъезд номер один по Геологов, 26. Жители из-за угрозы здоровью боятся выйти и зайти в свои квартиры. Три дня назад разобрали пол и все. Только досочки постелили... Скорая, пожарные не доберутся, да и привозную воду, судя по всему, сегодня не зальют», — пишет участник сообщества «Подслушано в Салехарде».
Из-за проблем со здоровьем автор поста домой приходить не рискует — третий день живет на работе. «Обратите внимание на высоту от входа до досочек и от досочек до входа в квартиры». Также ямалец пишет, что в одной квартире проживает инвалид первой группы. Агентство URA.RU отправило запрос в городскую администрацию.
Обновлено в 20:36 (18:36 мск):
Пресс-служба администрации Салехарда направила оперативный комментарий и фото:
«По информации управления жилищно-коммунального хозяйства Салехарда в доме по улице Геологов, 26 ведутся поддерживающие мероприятия. До конца следующей недели должна быть проведена работа по утеплению, заменены половицы и выравнены полы в местах общего пользования. Работы проводит ООО „Домострой“. К настоящему моменту уже уложен деревянный настил для безопасного передвижения. Дом по улице Геологов, 26 признан аварийным в 2018 году, предельный срок расселения — 31 декабря 2025 года. Пять семей в настоящий момент уже переехали в благоустроенное жилье, воспользовавшись жилищными программами региона. Остальные будут расселены в следующем году», — сообщил источник.
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