Россияне берут подработки в декабре из-за нехватки денег на подарки

В преддверии новогодних праздников 44% россиян берут дополнительные задания на работе, чтобы побольше заработать к Новому году. Из них 37% планируют потратить эти деньги подарки близким, следует из опроса Консоль. Про.
«Чтобы заработать больше к праздникам, 44% опрошенных россиян берут дополнительные задачи. Главной мотивацией для подработок стали новогодние подарки для близких. Большинство россиян (37%) планирует потратить заработанные средства именно на них», — приводит «Газета.Ru» результаты опроса.
Кроме того, из опроса следует, что многие участники также считают важным накопление средств для обеспечения комфортной жизни в январе. Так, 33% работают с целью создания накоплений, 26% — для обеспечения комфортного начала следующего года, а 17% стремятся компенсировать расходы на празднование Нового года.
Ранее «Известия» писали, что стоимость сладкого новогоднего подарка выросла на 12% и составила 791 рубль за 500-600 граммов, передает VSE42.Ru. При этом, по данным ВЦИОМ, средняя сумма, которую россияне планируют потратить на празднование Нового года составила 62,6 тысячи рублей, что на 8,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Основные расходы: 25,5 тысячи рублей — на культурно-развлекательные мероприятия и поездки, 13 тысяч рублей — на новогодний стол и 22,9 тысячи рублей — на подарки, передает «Национальная служба новостей».
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