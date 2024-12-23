23 декабря 2024

В Челябинской области девочку восстановили в школе после скандала

Прокуратура оштрафовала директора челябинской школы за незаконное исключение
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, урок, левша, школа
После вмешательства прокуратуры челябинскую девятиклассницу вернули в школу Фото:

Незаконно отчисленную девятиклассницу восстановили в школе Сосновского района. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Установлено, что приказом директора учащаяся отчислена из школы за нарушение дисциплины в отсутствие оснований для применения дисциплинарного взыскания. А также без учета мнения законных представителей ребенка и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сосновского района», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что проверка выявила, что девочка систематически никаких проступков не допускала. Также до исключения к ней не применяли ранее никаких дисциплинарных мер, а о самом исключении и комиссию по делам несовершеннолетних, и законного представителя уведомили лишь по факту. Соответственно, директор школы оштрафован на 30 тысяч рублей, а ученица продолжит занятия в своем классе.

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Незаконно отчисленную девятиклассницу восстановили в школе Сосновского района. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Установлено, что приказом директора учащаяся отчислена из школы за нарушение дисциплины в отсутствие оснований для применения дисциплинарного взыскания. А также без учета мнения законных представителей ребенка и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сосновского района», — пояснили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре добавили, что проверка выявила, что девочка систематически никаких проступков не допускала. Также до исключения к ней не применяли ранее никаких дисциплинарных мер, а о самом исключении и комиссию по делам несовершеннолетних, и законного представителя уведомили лишь по факту. Соответственно, директор школы оштрафован на 30 тысяч рублей, а ученица продолжит занятия в своем классе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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