В Челябинской области девочку восстановили в школе после скандала

Незаконно отчисленную девятиклассницу восстановили в школе Сосновского района. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.
«Установлено, что приказом директора учащаяся отчислена из школы за нарушение дисциплины в отсутствие оснований для применения дисциплинарного взыскания. А также без учета мнения законных представителей ребенка и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сосновского района», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре добавили, что проверка выявила, что девочка систематически никаких проступков не допускала. Также до исключения к ней не применяли ранее никаких дисциплинарных мер, а о самом исключении и комиссию по делам несовершеннолетних, и законного представителя уведомили лишь по факту. Соответственно, директор школы оштрафован на 30 тысяч рублей, а ученица продолжит занятия в своем классе.
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