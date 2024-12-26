«Вместо лица кровавое месиво»: в Нижнем Тагиле жестоко убили женщину, ставшую заложницей

В Нижнем Тагиле местный житель держал взаперти женщину, а потом убил ее

26 декабря 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Избитую до смерти женщину обнаружили в квартире (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле в одной из квартир по улице Фрунзе 24 декабря обнаружили труп 41-летней местной жительницы Натальи со страшными ссадинами. 21-летняя дочь погибшей обвинила в преступлении сожителя матери, который якобы держал ее взаперти и жестоко избивал во время застолья. Девушка рассказала, что о смерти мамы узнала от своей бабушки. «Утром 24 декабря звонит бабушка и сообщает страшную весть о том, что мамы не стало, ее убили. Это все произошло в квартире его [сожителя] матери на улице Фрунзе. Именно там она и умерла. От лица у моей мамы ничего не осталось — вместо лица кровавое месиво», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова дочери. По ее словам, Наталья познакомилась с мужчиной несколько месяцев назад, после чего переехала к нему, где он позволял себе поднимать на нее руку, а также запрещал выходить из дома. «Он постоянно ее бил руками, пинал ногами — куда попадет. Он же ее и убил», — уверяет девушка. У погибшей, помимо старшей дочери, остался 17-летний сын, которому 31 декабря исполнится 18 лет, трехлетний внук и пожилая мать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле в одной из квартир по улице Фрунзе 24 декабря обнаружили труп 41-летней местной жительницы Натальи со страшными ссадинами. 21-летняя дочь погибшей обвинила в преступлении сожителя матери, который якобы держал ее взаперти и жестоко избивал во время застолья. Девушка рассказала, что о смерти мамы узнала от своей бабушки. «Утром 24 декабря звонит бабушка и сообщает страшную весть о том, что мамы не стало, ее убили. Это все произошло в квартире его [сожителя] матери на улице Фрунзе. Именно там она и умерла. От лица у моей мамы ничего не осталось — вместо лица кровавое месиво», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова дочери. По ее словам, Наталья познакомилась с мужчиной несколько месяцев назад, после чего переехала к нему, где он позволял себе поднимать на нее руку, а также запрещал выходить из дома. «Он постоянно ее бил руками, пинал ногами — куда попадет. Он же ее и убил», — уверяет девушка. У погибшей, помимо старшей дочери, остался 17-летний сын, которому 31 декабря исполнится 18 лет, трехлетний внук и пожилая мать. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР, ответ ожидается.