Челябинский эколог дал десять советов по организации полезного Нового года

Эколог Безруков советует челябинцам отказаться от мишуры и пластика на Новый год

27 декабря 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Новый год может стать экологичнее Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Челябинской области могут сделать свои новогодние праздники максимально полезными и безопасными и позаботиться об экологии. Для этого стоит выбирать живую елку в грунте, минимизировать объемы упаковки и одноразовой посуды и не готовить лишние блюда. Десять советов по празднованию Нового года дал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Подготовка, сам Новый год и праздничные дни наносят еще больше вреда, чем наша деятельность за четверть месяцев в году. Большое количество пищевых, твердых бытовых отходов, пластика, фольги, картона, полиэтилена, также колоссальное количество неиспользуемого барахла. Конечно, не стоит отказываться от привычных традиций празднования, но можно минимизировать вред окружающей среде», — рассказал URA.RU Безруков. Эколог предлагает выбирать живую елку в грунте, так как искусственные елки невозможно переработать, а в почве они разлагаются 200 лет. Весной елочку можно высадить во дворе. Кроме того, не стоит каждый год покупать много мишуры, дождика и искусственного снега, они накапливаются в природе и не выводятся из организма. Лучше выбирать качественные многоразовые гирлянды, сделать игрушки своими руками или выбрать долговечные. «Откажитесь от подарочной упаковки. В мире используются миллионы километров рождественской и новогодней упаковочной бумаги, которую сложно переработать. Произведенной ежегодно подарочной упаковки хватит, чтобы обернуть нашу планету», — добавляет Безруков. Он предлагает дарить подарки без упаковки или использовать быстроразлагаемую бумажную. Также эколог просит максимально отказаться от салютов и фейерверков, так как при сгорании выделяются газы с серой и углекислый газ, который зимой растения не перерабатывают. Кроме загрязнения воздуха, это очень шумно. Лучше выбрать лазерное или галогеновое шоу. Вместо одноразовой посуды — качественные тарелки, вместо безделушек в качестве подарков — полезные или нужные вещи. «Ограничьте себя в приготовлении лишних блюд. Более 60% отходов после новогодних праздников — это пищевые и органические отходы. Не наготавливайте оливье тазиками, которые потом выкинете», — отмечает Безруков. На свалке все ресурсы, вложенные в приготовление салатов и жаркого, превратятся в метан. Стоит отказаться от майонеза, магазинных колбас, сладостей и газировки, а также другой вредной пищи. Также эколог просит не покупать много нарядов и обуви, которые будут надеты один раз. Он пожелал, чтобы в Новом году каждый задумался, как он может помочь природе. «Можно начать с малого — сдавать мусор на переработку, временами отказываться от автомобилей в пользу общественного и экологичного транспорта, образовывать меньшее количество отходов, покупать качественные продукты, использовать продукцию из переработанного сырья. Также стоит помогать животным и беречь зеленые насаждения», — добавил Безруков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области могут сделать свои новогодние праздники максимально полезными и безопасными и позаботиться об экологии. Для этого стоит выбирать живую елку в грунте, минимизировать объемы упаковки и одноразовой посуды и не готовить лишние блюда. Десять советов по празднованию Нового года дал руководитель экспертного бюро «Экостандарт-Консалтинг» Виталий Безруков. «Подготовка, сам Новый год и праздничные дни наносят еще больше вреда, чем наша деятельность за четверть месяцев в году. Большое количество пищевых, твердых бытовых отходов, пластика, фольги, картона, полиэтилена, также колоссальное количество неиспользуемого барахла. Конечно, не стоит отказываться от привычных традиций празднования, но можно минимизировать вред окружающей среде», — рассказал URA.RU Безруков. Эколог предлагает выбирать живую елку в грунте, так как искусственные елки невозможно переработать, а в почве они разлагаются 200 лет. Весной елочку можно высадить во дворе. Кроме того, не стоит каждый год покупать много мишуры, дождика и искусственного снега, они накапливаются в природе и не выводятся из организма. Лучше выбирать качественные многоразовые гирлянды, сделать игрушки своими руками или выбрать долговечные. «Откажитесь от подарочной упаковки. В мире используются миллионы километров рождественской и новогодней упаковочной бумаги, которую сложно переработать. Произведенной ежегодно подарочной упаковки хватит, чтобы обернуть нашу планету», — добавляет Безруков. Он предлагает дарить подарки без упаковки или использовать быстроразлагаемую бумажную. Также эколог просит максимально отказаться от салютов и фейерверков, так как при сгорании выделяются газы с серой и углекислый газ, который зимой растения не перерабатывают. Кроме загрязнения воздуха, это очень шумно. Лучше выбрать лазерное или галогеновое шоу. Вместо одноразовой посуды — качественные тарелки, вместо безделушек в качестве подарков — полезные или нужные вещи. «Ограничьте себя в приготовлении лишних блюд. Более 60% отходов после новогодних праздников — это пищевые и органические отходы. Не наготавливайте оливье тазиками, которые потом выкинете», — отмечает Безруков. На свалке все ресурсы, вложенные в приготовление салатов и жаркого, превратятся в метан. Стоит отказаться от майонеза, магазинных колбас, сладостей и газировки, а также другой вредной пищи. Также эколог просит не покупать много нарядов и обуви, которые будут надеты один раз. Он пожелал, чтобы в Новом году каждый задумался, как он может помочь природе. «Можно начать с малого — сдавать мусор на переработку, временами отказываться от автомобилей в пользу общественного и экологичного транспорта, образовывать меньшее количество отходов, покупать качественные продукты, использовать продукцию из переработанного сырья. Также стоит помогать животным и беречь зеленые насаждения», — добавил Безруков.