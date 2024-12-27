Вечером 27 декабря на 230-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП. Из-за аварии движение оказалось полностью перекрыто, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 км 230 произошло ДТП! Движение в направлении города Тюмень полностью перекрыто», — говорится в telegram-канале трассы.
Объехать проблемный участок можно через поселок Троицкий — Талицу — Тугулым со съездом на 209-м километре и возвращением на 269-м километре. Дорожники призвали водителей быть внимательнее и планировать свой маршрут заранее.
Обновлено 23:03: «Движение восстановлено», — сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
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