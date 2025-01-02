Фестивали, спектакли и концерты: главные культурные события 2025 года в Тюмени

Многие крупные фестивали и концерты анонсируют рано, и есть возможность выбрать удобные билеты дешевле, чем за пару дней до мероприятия. Редакция URA.RU сделала подборку развлечений на 2025 год.
Фестивали
Fabric Jazz 30 мая-1 июня
Фестиваль джазовой музыки от тюменского джазового клуба Fabric Jazz проходит уже не первый год. В 2024 году мероприятие расширилось до масштаба настоящего праздника: ребята пригласили кубинскую певицу Илиану Санчез и в первый день мероприятия дали бесплатный концерт на центральной площади Тюмени, а второй прошел территории парк-отеля «МОРЕЛЕСА». В этом году фестиваль будет длиться три дня.
Музсходка 6-7 июня
Всероссийский музыкальный фестиваль от одноименного тюменского сообщества пройдет уже в пятый раз. В прошлом году мероприятие длилось два дня, на пяти сценах выступали музыканты со всей России, а на закрытии выступила группа-хедлайнер «Моя Мишель».
Этнофест 11-15 июня
Фестиваль проходит с 2007 года на открытом воздухе за городом. Мероприятие предлагает разнообразие этнических мастер-классов, музыкальных концертов и духовно-оздоровительных практик. В 2025 году организаторы обещают более 700 творческих и развивающих событий. Место проведения — Экополис Фестивальный (42 километра от Тюмени).
Лето в тобольском кремле 5-12 июля
Музыкальный фестиваль под открытым небом. В 2024 году выступило более 10 артистов, среди которых актер Сергей Бурунов, театр оригинального жанра «Гелиос», оперный певец Сергей Севастьянов и другие.
Абалакское поле 10-13 июля
Фестиваль военно-исторической реконструкции. В программе мероприятия турниры боевых пятерок и лучников, состязания дружин средневековых воинов, средневековые ремесла, ярмарка тематических изделий и другое. Для организованных туристических групп доступна 2х часовая программа — средневековые стилизованные испытания для дружин по принципу тимбилдинга, посвящение в рыцари и общий средневековый танец.
Концерты и спектакли
«Папа» (16+) 7 января, тюменская филармония
Трагикомедия театра Entracte по пьесе Флориана Зеллера с Сергеем Маковецким в главной роли. Режиссером выступил Владимир Бельдиян.
«Леонид Окунев. День рождения» (16+) 25-26 февраля, «Ангажемент»
Молодежный театр «Ангажемент» им. В . С . Загоруйко покажет документальный спектакль, посвященный памяти создателя театра, выдающегося актёра и почётного гражданина города — Леонида Григорьевича Окунева. Труппа театра собирала истории тюменцев, связанные с Леонидом Григорьевичем для создания истории.
Леонид Агутин (6+) 3-4 февраля, тюменская филармония
Один из самых известных артистов российского шоу-бизнеса, Заслуженный артист Российской Федерации, кавалер ордена «Служение искусству» I степени и многократный лауреат музыкальных премий даст сразу два концерта. В 2024 году артист выпустил альбом «Все не зря». Всего полноформатных релизов у Агутина 16, многие из которых возглавляли чарты России и Европы.
Калинов Мост (12+) 18 февраля, ДК «Железнодорожник»
Группа из Новосибирска, первой начала исполнять на российской эстраде фолк-рок. В творчестве коллектива преобладают народные мотивы и мифические темы лирики. В программе будут представлены как хиты, так и новые песни.
Ева Польна (6+) 10 марта, тюменская филармония
Певица и экс-участница группы «Гости из будущего» представит программу «В сторону сердца». Ева Польна выпустила в сольном творчестве три полноформатных альбома и несколько синглов.
Любэ (6+) 29 марта, тюменская филармония
Одна из самых популярных рок-групп отечественной эстрады, не нуждающаяся в долгих представлениях. В программе прозвучат главные хиты коллектива многие из которых приобрели статус «народных».
Стендап
Никита Шевчук (18+) 27 февраля, ДК «Железнодорожник»
Резидент Stand-Up Club #1 Никита Шевчук приобрел популярность в вертикальных видео в соцсетях, он регулярно участвует в шоу клуба на ютубе и выпустил там несколько концертов. Программу «Без обид» состоит из новых шуток, которых нет в интернете.
Андрей Бебуришвили (18+) 13 апреля, ДК «Железнодорожник»
Резидент Comedy Club, телеведущий, стендап-комик и ведущий популярных юмористических шоу представит новую программу «Уже не тот». Это самый дорогой стендап-концерт из анонсированных — стоимость билетов достигает 5 700 рублей.
StandUp шоу ТНТ (18+) 18 апреля, ДК «Железнодорожник»
Резиденты самого популярного стендап-шоу на ТНТ выступят на одной сцене. В рамках шоу комики представят свежий материал и импровизацию со зрителями. Состав комиков: Сергей Зорик, Константин Бутаков, Вадим Постильный, Тимур Джанкёзов, Руслан Мухаметов, Гоша Рубайло
Илья Соболев (18+) 28 февраля, ДК «Железнодорожник»
Один из самых популярных комиков, актер и ведущий популярных шоу представит свою новую сольную программу. Артист даст сразу два концерта в один день — в 18:30 и 21:00.
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