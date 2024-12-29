29 декабря 2024

В центре Перми пройдет турнир по ледовой скульптуре

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по ледовой скульптуре станет первым мероприятием в рамках Молодежной столицы России (архивное фото)
Турнир по ледовой скульптуре станет первым мероприятием в рамках Молодежной столицы России (архивное фото) Фото:

В Перми состоится Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Соревнования пройдут с 5 по 9 января на площадке у Законодательного собрания. Участники турнира представят свое видение темы «В движении», сообщили в городской администрации.

«Участники из разных регионов России и Беларуси уже успели поучаствовать в известных фестивалях, хотя они еще довольно молоды. В турнире скульпторы соберутся в команды и покажут свои идеи на тему турнира — „В движении“, — отметили в мэрии.

Уточняется, что процесс создания скульптур и итоговый результат смогут увидеть все гости ледового комплекса «Большое пермское чаепитие» на площадке у краевого парламента. В мэрии отмечают, что это первое мероприятие для Перми в статусе Молодежной столицы России.

Ранее URA.RU рассказывало о строительстве главного ледового городка «Большое пермское чаепитие» на эспланаде в Перми. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты. На заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пошутил, что посетители могут начать лизать скульптуры, которые будут представлять собой различные сладкие угощения. Ледовый городок на эспланаде и каток перед Театром-Театром открыть 30 декабря. 

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В Перми состоится Молодежный турнир по ледовой скульптуре. Соревнования пройдут с 5 по 9 января на площадке у Законодательного собрания. Участники турнира представят свое видение темы «В движении», сообщили в городской администрации. «Участники из разных регионов России и Беларуси уже успели поучаствовать в известных фестивалях, хотя они еще довольно молоды. В турнире скульпторы соберутся в команды и покажут свои идеи на тему турнира — „В движении“, — отметили в мэрии. Уточняется, что процесс создания скульптур и итоговый результат смогут увидеть все гости ледового комплекса «Большое пермское чаепитие» на площадке у краевого парламента. В мэрии отмечают, что это первое мероприятие для Перми в статусе Молодежной столицы России. Ранее URA.RU рассказывало о строительстве главного ледового городка «Большое пермское чаепитие» на эспланаде в Перми. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты. На заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пошутил, что посетители могут начать лизать скульптуры, которые будут представлять собой различные сладкие угощения. Ледовый городок на эспланаде и каток перед Театром-Театром открыть 30 декабря. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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