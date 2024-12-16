Десерты из ледового городка в Перми можно будет съесть

В Перми рядом со скульптурами в ледовом городке появятся QR-коды
© Служба новостей «URA.RU»
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У фигур десертов в ледовом городке на эспланаде установят QR-коды с адресами кафе
У фигур десертов в ледовом городке на эспланаде установят QR-коды с адресами кафе Фото:

В Перми в ледовом городке рядом с фигурами десертов появятся QR-коды. Перейдя по ним, посетители смогут посмотреть адреса заведений, где можно попробовать эти сладости. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«В ледовом городке появятся большие фигуры десертов из специального материала, покрашенные в яркие цвета. При подготовке мы встретились с ведущими шеф-кондитерами Перми и попросили изготовить для сезона 2024-2025 годов отдельные уникальные десерты. Мы их повторим в большой величине и рядом с каждой фигурой расположим QR-код, по которому можно будет почитать, где этот десерт можно вживую попробовать», — рассказал Соснин.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в шутку предположил, что посетители главного ледового городка на пермской эспланаде могут начать лизать скульптуры сладких угощения. Он напомнил чиновникам о необходимости обеспечить безопасность во время празднования.

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В Перми в ледовом городке рядом с фигурами десертов появятся QR-коды. Перейдя по ним, посетители смогут посмотреть адреса заведений, где можно попробовать эти сладости. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «В ледовом городке появятся большие фигуры десертов из специального материала, покрашенные в яркие цвета. При подготовке мы встретились с ведущими шеф-кондитерами Перми и попросили изготовить для сезона 2024-2025 годов отдельные уникальные десерты. Мы их повторим в большой величине и рядом с каждой фигурой расположим QR-код, по которому можно будет почитать, где этот десерт можно вживую попробовать», — рассказал Соснин. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в шутку предположил, что посетители главного ледового городка на пермской эспланаде могут начать лизать скульптуры сладких угощения. Он напомнил чиновникам о необходимости обеспечить безопасность во время празднования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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