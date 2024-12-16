Десерты из ледового городка в Перми можно будет съесть

В Перми в ледовом городке рядом с фигурами десертов появятся QR-коды. Перейдя по ним, посетители смогут посмотреть адреса заведений, где можно попробовать эти сладости. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».
«В ледовом городке появятся большие фигуры десертов из специального материала, покрашенные в яркие цвета. При подготовке мы встретились с ведущими шеф-кондитерами Перми и попросили изготовить для сезона 2024-2025 годов отдельные уникальные десерты. Мы их повторим в большой величине и рядом с каждой фигурой расположим QR-код, по которому можно будет почитать, где этот десерт можно вживую попробовать», — рассказал Соснин.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в шутку предположил, что посетители главного ледового городка на пермской эспланаде могут начать лизать скульптуры сладких угощения. Он напомнил чиновникам о необходимости обеспечить безопасность во время празднования.
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