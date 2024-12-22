Когда откроют катки и ледовый городок в центре Перми

В Перми ледовый городок на эспланаде и каток перед Театром-Театром откроются 30 декабря. Из-за потепления сроки переносить не планируют.
«Главный ледовый городок на эспланаде и каток на площади перед Театром-Театром планируют открыть 30 декабря. Откладывать строительство городка не будут, работы продолжаются», — пишет 59.ru со ссылкой на мэрию.
На два дня раньше, 28 декабря, можно будет покататься на катке, который заливают на набережной. В краевом минспорта изданию пояснили, что пока сроки открытия не меняются, но многое зависит от погоды. Здесь каток делают впервые, а находиться он будет рядом с амфитеатром.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 18 декабря начали работать бесплатные катки. Также большую ледовую арену второй год подряд сделают на стадионе «Динамо».
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