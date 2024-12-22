22 декабря 2024

Когда откроют катки и ледовый городок в центре Перми

Катки и ледовый городок в центре Перми начнут работать с 30 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Переносить сроки открытия из-за теплой погоды власти не планируют
Переносить сроки открытия из-за теплой погоды власти не планируют Фото:

В Перми ледовый городок на эспланаде и каток перед Театром-Театром откроются 30 декабря. Из-за потепления сроки переносить не планируют.

«Главный ледовый городок на эспланаде и каток на площади перед Театром-Театром планируют открыть 30 декабря. Откладывать строительство городка не будут, работы продолжаются», — пишет 59.ru со ссылкой на мэрию.

На два дня раньше, 28 декабря, можно будет покататься на катке, который заливают на набережной. В краевом минспорта изданию пояснили, что пока сроки открытия не меняются, но многое зависит от погоды. Здесь каток делают впервые, а находиться он будет рядом с амфитеатром.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 18 декабря начали работать бесплатные катки. Также большую ледовую арену второй год подряд сделают на стадионе «Динамо».

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В Перми ледовый городок на эспланаде и каток перед Театром-Театром откроются 30 декабря. Из-за потепления сроки переносить не планируют. «Главный ледовый городок на эспланаде и каток на площади перед Театром-Театром планируют открыть 30 декабря. Откладывать строительство городка не будут, работы продолжаются», — пишет 59.ru со ссылкой на мэрию. На два дня раньше, 28 декабря, можно будет покататься на катке, который заливают на набережной. В краевом минспорта изданию пояснили, что пока сроки открытия не меняются, но многое зависит от погоды. Здесь каток делают впервые, а находиться он будет рядом с амфитеатром. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми с 18 декабря начали работать бесплатные катки. Также большую ледовую арену второй год подряд сделают на стадионе «Динамо».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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