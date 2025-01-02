Квесты на новогодние праздники в Москве: куда отправиться за приключениями

Список квестов на новогодние праздники в Москве
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В новогодние праздники можно посетить квесты всей семьей
В новогодние праздники можно посетить квесты всей семьей Фото:

Новый год — время чудес и сказок. Для того, чтобы окунуться в мир незабываемых приключений вместе с семьей, организуйте команду из близких и отправляйтесь на квест. Вы можете оказаться на месте Гарри Поттера, стать искателем призраков, сразиться с буйными клоунами или провести время в компании забавных миньонов. URA.RU собрало топ-10 квестов в Москве, которые можно посетить в новогодние праздники. 

Квест «Фабрика Санты» (8+)

Квест от компании «Клаустрофобия», оформленный в праздничной атмосфере, предназначен для семей с детьми старше восьми лет, а также для начинающих участников, желающих испытать себя в новом жанре. Участие в игре без взрослых разрешается с 14 лет. Задания, представленные в квесте, отличаются простотой, а декорации выполнены в веселом, сказочном стиле.

Участники посетят комнаты, соединенные интересными переходами, головоломки, создающие настроение праздника, и атмосфера, наполненная духом Рождества. На сюжетной линии квеста Рождество уже не за горами: открытки не отправлены, подарки не упакованы, а Санта Клаус пропал без вести. Игроки становятся командой храбрых эльфов, цель которых — спасти праздник. Время для выполнения миссии ограничено 60 минутами. Необходимо выяснить, кто пытается украсть Рождество у людей и противостоять злодеям, стремящимся уничтожить радость и веселье.

Где: ул. Шаболовка, д. 18, стр. 2

Квест в реальности «Джуманджи 2.0»(7+)

Игрокам предстоит найти волшебную шкатулку с игрой, которую можно обнаружить по характерному стуку на чердаке. Именно здесь начнется настоящее приключение. Участников ожидает атмосфера загадочных джунглей с их звуками, образами неизвестных зверей и яркими цветами тропики.

Декораторы выложились по полной, превратив помещение в чащу опасного и таинственного леса, создавая ощущение нахождения в настоящих джунглях без необходимости включать воображение. Вся игра будет проходить вокруг доски, где вам необходимо будет решить несколько механических головоломок, чтобы спастись и найти путь наружу.

Где: Ленинский просп., д. 16

Квест «Банана!» (6+)

Научному сообществу стал известен новый вирус, угрожающий уничтожением всех банановых плантаций, и миньоны оказались бессильны перед этой проблемой. Возможность исправить положение предоставляет сбор команды друзей и роль верных приспешников Грю. Следуя указаниям суперзлодея, игроки должны преодолеть все препятствия и найти уникальную формулу для спасения бананов.

Пройти квест нужно за 45 минут. Интерактивные механизмы и динамичные сценарии позволяют участникам полностью погрузиться в игру. За безопасность детей во время прохождения квеста отвечает профессиональный аниматор, одетый как персонаж. Присутствие родителей на мероприятии допускается.

Где: Старопетровский пр-д, д. 1, стр. 2, ТРЦ Baby Store, 2 этаж

Квест «Сокровища Средиземья» (6+)

«Сокровища Средиземья» представляет собой увлекательный фэнтезийный квест, который обязательно придется по вкусу любителям приключенческих саг Дж. Р. Р. Толкина. Согласно сюжету, волшебный мир Средиземья оказался втянут в войну. Участникам квеста предстоит выбрать сторону, за которую они будут бороться, от чего зависит исход предстоящей эпической битвы и судьба всех племен этой магической земли.

Игрокам необходимо определиться с расой, которую они представляют, и попытаться обрести скрытые знания и сокровища, способные помочь восстановить гармонию в Средиземье. Квест отличается волшебной атмосферой, оригинальным декором, захватывающим сюжетом, отсылками к известным произведениям, а также интересными задачами и загадками, что делает его незабываемым приключением. Дети от 8 лет могут посещать квест в сопровождении взрослых, подростки от16 лет могут участвовать в игре без сопровождения.

Где: ул. Сходненская, д. 56

Квест «Охотники за привидениями» (16+)

Захватывающий квест, созданный по вдохновению известного фильма, предлагает уникально воссозданную атмосферу. Будьте готовы к решению различных головоломок и погружению в мир ярких и оригинально декорированных пространств. Квест предназначен для лиц старше 16 лет. Участие детей от 8 лет допускается при условии наличия взрослого сопровождающего.

Где: ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5

«Затерянные во времени» (12+)

В исследовательском центре по изучению аномальных явлений специалисты разработали машину времени, которая регулярно использовалась для достижения научных целей и проведения исследований. Однако один из сотрудников решил применить ее в личных интересах. Участники квеста предотвратить изменения прошлого, избежать потери в далеком будущем и сохранить Вселенную.

Где: ул Ткацкая, д.5, стр.7

«Алиса в Стране чудес» (10+)

Квест для тех, кто желает отправиться в мир, где зеркала, странности и чудеса создают атмосферу полную загадок. У игроков будет ограниченное время, чтобы исследовать десять таинственных локаций. Такие возможности представлялись Алисе лишь во сне, а вы сможете испытать это наяву! Главное — не заблудиться в Зазеркалье!

Где: ул. 1-я Энтузиастов, д.3

«Гарри и испытания на волшебника» (12+)

Если хотите получить титул волшебника, тот этот квест для вас. Игрокам необходимо будет посетить учебную комнату в замке, где предстоит выполнить ряд заданий, освоить секретные заклинания. В итоге игроки пройдут экзамен, организованный духом этого замка.

Где: ул. Яузская, д. 8, стр. 2

«Сокровища бога Ра» (14+)

На протяжении тысячелетий образ бога Ра окутывал мистика и тайны. Известно лишь одно: Ра занимает статус верховного бога, а его правление считается золотым веком. Существует легенда, что кости Ра стали золотом по мере его старения.

Группе ученых предстоит опуститься в глубины усыпальницы, чтобы сорвать покров тайны, который охранял это место более трех тысяч лет. Древние архитекторы приложили все усилия для защиты вечного покоя верховного бога с помощью изощренных механизмов и загадок. Важно не стать жертвами ловушек и не оказаться запертыми в гробнице навеки.

Где: пер. 4-й Сыромятнический, д. 3/5, стр. 5

«Секреты цирка» (8+)

На протяжении многих лет клоуны работали над тем, чтобы подарить зрителям цирка радость и смех. В этот раз клоуны решили устроить развлечение для себя. Участникам поступит приглашение на эксклюзивный показ нового шоу в цирке.

Основная цель клоунов — превратить игроков в одного из них, надев на них красный нос и рыжий парик. Однако бояться не следует: «Секреты цирка» — это семейный квест, а не жанр хоррора. Дети старше 14 лет могут участвовать в игре без сопровождения взрослых. Для детей от 8 лет предусмотрена возможность проходить квест вместе с родителями.

Где: ул. Гончарная, д. 21

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Новый год — время чудес и сказок. Для того, чтобы окунуться в мир незабываемых приключений вместе с семьей, организуйте команду из близких и отправляйтесь на квест. Вы можете оказаться на месте Гарри Поттера, стать искателем призраков, сразиться с буйными клоунами или провести время в компании забавных миньонов. URA.RU собрало топ-10 квестов в Москве, которые можно посетить в новогодние праздники.  Квест «Фабрика Санты» (8+) Квест от компании «Клаустрофобия», оформленный в праздничной атмосфере, предназначен для семей с детьми старше восьми лет, а также для начинающих участников, желающих испытать себя в новом жанре. Участие в игре без взрослых разрешается с 14 лет. Задания, представленные в квесте, отличаются простотой, а декорации выполнены в веселом, сказочном стиле. Участники посетят комнаты, соединенные интересными переходами, головоломки, создающие настроение праздника, и атмосфера, наполненная духом Рождества. На сюжетной линии квеста Рождество уже не за горами: открытки не отправлены, подарки не упакованы, а Санта Клаус пропал без вести. Игроки становятся командой храбрых эльфов, цель которых — спасти праздник. Время для выполнения миссии ограничено 60 минутами. Необходимо выяснить, кто пытается украсть Рождество у людей и противостоять злодеям, стремящимся уничтожить радость и веселье. Где: ул. Шаболовка, д. 18, стр. 2 Квест в реальности «Джуманджи 2.0»(7+) Игрокам предстоит найти волшебную шкатулку с игрой, которую можно обнаружить по характерному стуку на чердаке. Именно здесь начнется настоящее приключение. Участников ожидает атмосфера загадочных джунглей с их звуками, образами неизвестных зверей и яркими цветами тропики. Декораторы выложились по полной, превратив помещение в чащу опасного и таинственного леса, создавая ощущение нахождения в настоящих джунглях без необходимости включать воображение. Вся игра будет проходить вокруг доски, где вам необходимо будет решить несколько механических головоломок, чтобы спастись и найти путь наружу. Где: Ленинский просп., д. 16 Квест «Банана!» (6+) Научному сообществу стал известен новый вирус, угрожающий уничтожением всех банановых плантаций, и миньоны оказались бессильны перед этой проблемой. Возможность исправить положение предоставляет сбор команды друзей и роль верных приспешников Грю. Следуя указаниям суперзлодея, игроки должны преодолеть все препятствия и найти уникальную формулу для спасения бананов. Пройти квест нужно за 45 минут. Интерактивные механизмы и динамичные сценарии позволяют участникам полностью погрузиться в игру. За безопасность детей во время прохождения квеста отвечает профессиональный аниматор, одетый как персонаж. Присутствие родителей на мероприятии допускается. Где: Старопетровский пр-д, д. 1, стр. 2, ТРЦ Baby Store, 2 этаж Квест «Сокровища Средиземья» (6+) «Сокровища Средиземья» представляет собой увлекательный фэнтезийный квест, который обязательно придется по вкусу любителям приключенческих саг Дж. Р. Р. Толкина. Согласно сюжету, волшебный мир Средиземья оказался втянут в войну. Участникам квеста предстоит выбрать сторону, за которую они будут бороться, от чего зависит исход предстоящей эпической битвы и судьба всех племен этой магической земли. Игрокам необходимо определиться с расой, которую они представляют, и попытаться обрести скрытые знания и сокровища, способные помочь восстановить гармонию в Средиземье. Квест отличается волшебной атмосферой, оригинальным декором, захватывающим сюжетом, отсылками к известным произведениям, а также интересными задачами и загадками, что делает его незабываемым приключением. Дети от 8 лет могут посещать квест в сопровождении взрослых, подростки от16 лет могут участвовать в игре без сопровождения. Где: ул. Сходненская, д. 56 Квест «Охотники за привидениями» (16+) Захватывающий квест, созданный по вдохновению известного фильма, предлагает уникально воссозданную атмосферу. Будьте готовы к решению различных головоломок и погружению в мир ярких и оригинально декорированных пространств. Квест предназначен для лиц старше 16 лет. Участие детей от 8 лет допускается при условии наличия взрослого сопровождающего. Где: ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5 «Затерянные во времени» (12+) В исследовательском центре по изучению аномальных явлений специалисты разработали машину времени, которая регулярно использовалась для достижения научных целей и проведения исследований. Однако один из сотрудников решил применить ее в личных интересах. Участники квеста предотвратить изменения прошлого, избежать потери в далеком будущем и сохранить Вселенную. Где: ул Ткацкая, д.5, стр.7 «Алиса в Стране чудес» (10+) Квест для тех, кто желает отправиться в мир, где зеркала, странности и чудеса создают атмосферу полную загадок. У игроков будет ограниченное время, чтобы исследовать десять таинственных локаций. Такие возможности представлялись Алисе лишь во сне, а вы сможете испытать это наяву! Главное — не заблудиться в Зазеркалье! Где: ул. 1-я Энтузиастов, д.3 «Гарри и испытания на волшебника» (12+) Если хотите получить титул волшебника, тот этот квест для вас. Игрокам необходимо будет посетить учебную комнату в замке, где предстоит выполнить ряд заданий, освоить секретные заклинания. В итоге игроки пройдут экзамен, организованный духом этого замка. Где: ул. Яузская, д. 8, стр. 2 «Сокровища бога Ра» (14+) На протяжении тысячелетий образ бога Ра окутывал мистика и тайны. Известно лишь одно: Ра занимает статус верховного бога, а его правление считается золотым веком. Существует легенда, что кости Ра стали золотом по мере его старения. Группе ученых предстоит опуститься в глубины усыпальницы, чтобы сорвать покров тайны, который охранял это место более трех тысяч лет. Древние архитекторы приложили все усилия для защиты вечного покоя верховного бога с помощью изощренных механизмов и загадок. Важно не стать жертвами ловушек и не оказаться запертыми в гробнице навеки. Где: пер. 4-й Сыромятнический, д. 3/5, стр. 5 «Секреты цирка» (8+) На протяжении многих лет клоуны работали над тем, чтобы подарить зрителям цирка радость и смех. В этот раз клоуны решили устроить развлечение для себя. Участникам поступит приглашение на эксклюзивный показ нового шоу в цирке. Основная цель клоунов — превратить игроков в одного из них, надев на них красный нос и рыжий парик. Однако бояться не следует: «Секреты цирка» — это семейный квест, а не жанр хоррора. Дети старше 14 лет могут участвовать в игре без сопровождения взрослых. Для детей от 8 лет предусмотрена возможность проходить квест вместе с родителями. Где: ул. Гончарная, д. 21
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