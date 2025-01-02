Квесты на новогодние праздники в Москве: куда отправиться за приключениями

Новый год — время чудес и сказок. Для того, чтобы окунуться в мир незабываемых приключений вместе с семьей, организуйте команду из близких и отправляйтесь на квест. Вы можете оказаться на месте Гарри Поттера, стать искателем призраков, сразиться с буйными клоунами или провести время в компании забавных миньонов. URA.RU собрало топ-10 квестов в Москве, которые можно посетить в новогодние праздники.
Квест «Фабрика Санты» (8+)
Квест от компании «Клаустрофобия», оформленный в праздничной атмосфере, предназначен для семей с детьми старше восьми лет, а также для начинающих участников, желающих испытать себя в новом жанре. Участие в игре без взрослых разрешается с 14 лет. Задания, представленные в квесте, отличаются простотой, а декорации выполнены в веселом, сказочном стиле.
Участники посетят комнаты, соединенные интересными переходами, головоломки, создающие настроение праздника, и атмосфера, наполненная духом Рождества. На сюжетной линии квеста Рождество уже не за горами: открытки не отправлены, подарки не упакованы, а Санта Клаус пропал без вести. Игроки становятся командой храбрых эльфов, цель которых — спасти праздник. Время для выполнения миссии ограничено 60 минутами. Необходимо выяснить, кто пытается украсть Рождество у людей и противостоять злодеям, стремящимся уничтожить радость и веселье.
Где: ул. Шаболовка, д. 18, стр. 2
Квест в реальности «Джуманджи 2.0»(7+)
Игрокам предстоит найти волшебную шкатулку с игрой, которую можно обнаружить по характерному стуку на чердаке. Именно здесь начнется настоящее приключение. Участников ожидает атмосфера загадочных джунглей с их звуками, образами неизвестных зверей и яркими цветами тропики.
Декораторы выложились по полной, превратив помещение в чащу опасного и таинственного леса, создавая ощущение нахождения в настоящих джунглях без необходимости включать воображение. Вся игра будет проходить вокруг доски, где вам необходимо будет решить несколько механических головоломок, чтобы спастись и найти путь наружу.
Где: Ленинский просп., д. 16
Квест «Банана!» (6+)
Научному сообществу стал известен новый вирус, угрожающий уничтожением всех банановых плантаций, и миньоны оказались бессильны перед этой проблемой. Возможность исправить положение предоставляет сбор команды друзей и роль верных приспешников Грю. Следуя указаниям суперзлодея, игроки должны преодолеть все препятствия и найти уникальную формулу для спасения бананов.
Пройти квест нужно за 45 минут. Интерактивные механизмы и динамичные сценарии позволяют участникам полностью погрузиться в игру. За безопасность детей во время прохождения квеста отвечает профессиональный аниматор, одетый как персонаж. Присутствие родителей на мероприятии допускается.
Где: Старопетровский пр-д, д. 1, стр. 2, ТРЦ Baby Store, 2 этаж
Квест «Сокровища Средиземья» (6+)
«Сокровища Средиземья» представляет собой увлекательный фэнтезийный квест, который обязательно придется по вкусу любителям приключенческих саг Дж. Р. Р. Толкина. Согласно сюжету, волшебный мир Средиземья оказался втянут в войну. Участникам квеста предстоит выбрать сторону, за которую они будут бороться, от чего зависит исход предстоящей эпической битвы и судьба всех племен этой магической земли.
Игрокам необходимо определиться с расой, которую они представляют, и попытаться обрести скрытые знания и сокровища, способные помочь восстановить гармонию в Средиземье. Квест отличается волшебной атмосферой, оригинальным декором, захватывающим сюжетом, отсылками к известным произведениям, а также интересными задачами и загадками, что делает его незабываемым приключением. Дети от 8 лет могут посещать квест в сопровождении взрослых, подростки от16 лет могут участвовать в игре без сопровождения.
Где: ул. Сходненская, д. 56
Квест «Охотники за привидениями» (16+)
Захватывающий квест, созданный по вдохновению известного фильма, предлагает уникально воссозданную атмосферу. Будьте готовы к решению различных головоломок и погружению в мир ярких и оригинально декорированных пространств. Квест предназначен для лиц старше 16 лет. Участие детей от 8 лет допускается при условии наличия взрослого сопровождающего.
Где: ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5
«Затерянные во времени» (12+)
В исследовательском центре по изучению аномальных явлений специалисты разработали машину времени, которая регулярно использовалась для достижения научных целей и проведения исследований. Однако один из сотрудников решил применить ее в личных интересах. Участники квеста предотвратить изменения прошлого, избежать потери в далеком будущем и сохранить Вселенную.
Где: ул Ткацкая, д.5, стр.7
«Алиса в Стране чудес» (10+)
Квест для тех, кто желает отправиться в мир, где зеркала, странности и чудеса создают атмосферу полную загадок. У игроков будет ограниченное время, чтобы исследовать десять таинственных локаций. Такие возможности представлялись Алисе лишь во сне, а вы сможете испытать это наяву! Главное — не заблудиться в Зазеркалье!
Где: ул. 1-я Энтузиастов, д.3
«Гарри и испытания на волшебника» (12+)
Если хотите получить титул волшебника, тот этот квест для вас. Игрокам необходимо будет посетить учебную комнату в замке, где предстоит выполнить ряд заданий, освоить секретные заклинания. В итоге игроки пройдут экзамен, организованный духом этого замка.
Где: ул. Яузская, д. 8, стр. 2
«Сокровища бога Ра» (14+)
На протяжении тысячелетий образ бога Ра окутывал мистика и тайны. Известно лишь одно: Ра занимает статус верховного бога, а его правление считается золотым веком. Существует легенда, что кости Ра стали золотом по мере его старения.
Группе ученых предстоит опуститься в глубины усыпальницы, чтобы сорвать покров тайны, который охранял это место более трех тысяч лет. Древние архитекторы приложили все усилия для защиты вечного покоя верховного бога с помощью изощренных механизмов и загадок. Важно не стать жертвами ловушек и не оказаться запертыми в гробнице навеки.
Где: пер. 4-й Сыромятнический, д. 3/5, стр. 5
«Секреты цирка» (8+)
На протяжении многих лет клоуны работали над тем, чтобы подарить зрителям цирка радость и смех. В этот раз клоуны решили устроить развлечение для себя. Участникам поступит приглашение на эксклюзивный показ нового шоу в цирке.
Основная цель клоунов — превратить игроков в одного из них, надев на них красный нос и рыжий парик. Однако бояться не следует: «Секреты цирка» — это семейный квест, а не жанр хоррора. Дети старше 14 лет могут участвовать в игре без сопровождения взрослых. Для детей от 8 лет предусмотрена возможность проходить квест вместе с родителями.
Где: ул. Гончарная, д. 21
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