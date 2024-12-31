Где покататься на тюбингах: топ-10 горок в Москве и Подмосковье

Катание с горки — одно из самых увлекательных развлечений в новогодние каникулы. Поэтому каждую зиму склоны превращаются в одно из самых посещаемых мест в столице. URA.RU собрало топ мест в Москве и Подмосковье, где можно покататься на тюбингах всей семьей.
Горки в Москве
«Царицыно»
Дворцово-парковый ансамбль «Царицыно», музеем, окруженным просторным парком. На его территории функционируют спортивные объекты и пункты проката спортивного инвентаря. В зимний период здесь обустраивают лыжные трассы и катки.
Трасса для тюбинга представляет собой натуральный склон длиной свыше 100 метров, не прямой, а идущий зигзагами с поворотами, что делает скатывание интересным и в то же время безопасным благодаря защитной сетке по периметру.
Дети в возрасте от трех до семи лет могут кататься вместе с родителями в одном тюбе, а все дети до 14 лет должны находиться под присмотром взрослых.
Где: ул. Дольская, 10 ст. м. «Орехово»
«Коломенское»
Музей-заповедник «Коломенское» известен своими архитектурными памятниками и обширными парковыми зонами. Даже те, кто не проявляет интереса к истории, найдут удовольствие в прогулках по его живописным тропинкам.
В зимний период здесь функционируют две трассы для тюбинга с относительно пологими склонами, что делает спуски безопасными. Посетители, принесшие с собой собственные тюбы, могут пользоваться склонами бесплатно. Также на территории работает прокат, однако его доступность зависит от погодных условий.
Где: проспект Андропова, 39, ст. метро «Коломенская».
Горка в парке «Сокольники»
Парк «Сокольники» привлекает посетителей своими танцевальными площадками, детскими клубами, спортивными секциями и кинологическим стадионом. В зимний период здесь оборудуют каток, прокладывают лыжные трассы и организуют склон для катания на санках. Горка обладает невысокой высотой в 3 метра, она пологая и безопасная. Посетителям рекомендуется приносить с собой ледянки и ватрушки, поскольку сервис аренды тюбингов в этом районе отсутствует.
Где: парк «Сокольники», ст. метро «Сокольники»
Парк им. 50-летия Октября
На живописных берегах Москвы-реки расположен парк, где зимой проводят новогодние праздники. Здесь работает каток, а также оборудованы лыжные трассы и специальная горка для катания на тюбингах, размещенная в зоне детских аттракционов.
Пользоваться катком можно бесплатно. Однако следует учесть, что пункта проката снаряжения для катания нет, поэтому необходимо принести тюбинги с собой.
Где: ул. Большая Филевская, 22, ст. Метро «Филевский парк»
Горка в парке «Красная Пресня»
Этому парку почти 100 лет. Зимой здесь открывают тюбинговую горку, окрашенную в неоновые цвета, которая доступна для детей от четырех лет и освещается в вечернее время. Кроме того, парк предлагает множество фотозон, фудкорты и каток для посетителей.
Где: ул. Мантулинская,5. ст. метро «Выставочная»
Парк «Кузьминки»
Усадьба «Кузьминки», прежде принадлежавшая семьям Строгановых и Голицыных, занимает территорию более пяти гектаров. На ее просторах регулярно проводятся различные бесплатные мероприятия для детей и взрослых, а также экскурсии по историческим местам. Территория оборудована для занятий спортом.
На берегу Шибаевского пруда обустроены натуральные горки. Основная из них расположена возле кафе «Панорама» и оснащена защитными барьерами, а также специальными тропами для удобства подъема. Меньшие трассы находятся на противоположной стороне водоема.
Посетители могут кататься на своих санках бесплатно. Тем, у кого нет своих санок, предоставляется услуга проката.
Где: парк «Кузьминки-Люблино», ст. метро «Волжская»
ВДНХ
На ВДНХ функционируют различные аттракционы и экспозиции, подходящие для любых возрастных групп. Зимой здесь работает самый крупный в столице каток и тюбинговая горка под названием «Сияние», которая вечерами озаряется благодаря пяти трассам с разноцветной подсветкой. Горка имеет высоту 7 метров и длину спуска 80 метров, а для подъема на вершину предусмотрены специальные лифты.
Где: пр. Мира, 119, ст. метро «ВДНХ».
Горки в Подмосковье
Тюбинг-парк «Елагино»
Этот комплекс оснащен не только склонами для катания на санках, но и горнолыжными трассами, а также лыжными дорожками. Также здесь можно посетить кафе.
Тюбинг-горка протяженностью 400 метров поделена на несколько зон с различной степенью крутизны спусков — от крутых до пологих. В комплексе есть подъемник и освещение, что позволяет продолжать катание даже после наступления темноты. Снег в комплексе натуральный.
Где: Московская область, деревня Елагино, 75 км Киевского шоссе
Спортивный парк «Атлант»
Зимой здесь функционирует каток и проложены трассы для лыжников и сноубордистов. Для комфорта отдыхающих обустроены специальные зоны для отдыха, предлагаются уютные домики, а также работает спа-комплекс с круглогодичным открытым бассейном, температура воды в котором поддерживается на уровне +30°C.
Любители тюбинга найдут здесь для себя отличные условия: высота склонов составляет 6 метров, а длина — 100 метров. Трассы хорошо освещены, а в случае необходимости можно обратиться за помощью к инструкторам.
Где: Орехово-Зуево, ул. Стадионная, 2
Горнолыжный комплекс «Лисья гора»
В семи километрах от столицы расположен центр зимних развлечений, предлагающий отдыхающим шесть разнообразных трасс, включая специализированную для новичков. На территории есть обогреваемый павильон для переодевания, кафе-бар, школа для обучения катанию с инструкторами и сервисная мастерская. Дополнительно для тех, кто предпочитает активный отдых, обустроена тюбинговая зона с подъемником. Особенностью данного курорта является возможность использования личного снаряжения посетителями.
Где: Балашиха, Леоновское шоссе, 4А
Спортивный курорт «Сорочаны»
Местность, получившая название «подмосковная Швейцария», славится своим чистым воздухом, уютными домиками и современными трассами, оборудованными по последнему слову техники. Здесь представлено 15 разнообразных по сложности трасс для любителей активного зимнего отдыха, состояние которых поддерживается с помощью ратраков и снеговых пушек.
Длинный в 400 метров тюбинговый склон обеспечивает безопасность и отличное освещение в вечернее время. Использование спуска возможно исключительно на арендованном оборудовании. Для обеспечения безопасности посетителям выдают шлем, который необходимо надевать перед спуском. Использование собственных санок строго запрещено, за соблюдением данного правила строго следят инструкторы.
Где: Дмитровский городской округ, д. Курово, д. 68
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