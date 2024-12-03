Топ-5 мест для отдыха в России в новогодние каникулы: мнение эксперта и цены

Новогодние каникулы — отличное время для путешествий, ведь в начале января отдыхают, как правило, и дети, и родители. Мы узнали у гендиректора туроператора «Дельфин», вице-президента Ассоциации Туроператоров (АТОР) Сергея Ромашкина, какие направления для новогоднего туризма по России сейчас самые популярные.
Краснодарский край
В качестве самого популярного новогоднего направления у россиян Сергей Ромашкин назвал Краснодарский край. По словам эксперта, туристов привлекают Сочи и Красная Поляна.
— В Сочи едут погулять по берегу, посмотреть на море, сходить в парк развлечений. Это, в большей степени, сити-туры. Красная Поляна — это горнолыжная классика. В сумме прибрежный Сочи и Красная Поляна — это номер один среди всех российских направлений для отдыха, — рассказал URA.RU эксперт.
Москва
На второе место в рейтинге симпатий туристов Сергей Ромашкин поставил Москву. В этом году ее, по словам спикера, выбирают для путешествий чаще, чем Санкт-Петербург.
— Москва предлагает туристам тысячу и одно развлечение, сотни, если не тысячи площадок, где будут праздновать Новый год, катки, фейерверки и прочие интересные вещи. Город не грузит туриста музеями, хотя, конечно, кто-то пойдет и в музей тоже. Мне кажется, что в Москве больше возможностей именно для развлекательного, необременительного новогоднего туризма, — сравнивает столицу с Санкт-Петербургом Сергей Ромашкин.
Санкт-Петербург
Северная столица тоже попала в список самых популярных туристических направлений. Она заняла в нем третье место. По словам вице-президента АТОР, в Санкт-Петербург стоит отправляться тем, кто хочет насыщенной и познавательной экскурсионной программы, а также намерен посетить ведущие музеи. Так, «Эрмитаж», по информации с официального сайта, будет закрыт только 1 января. Уже второго января он начнет работать в обычном режиме.
Кавказские Минеральные Воды
По словам Сергея Ромашкина, на четвертом месте топа самых популярных мест, куда можно поехать в новогодние праздники, находятся Кавказские Минеральные воды. Их выбирают туристы, которые хотят провести каникулы с пользой. За нерабочие дни посетители Кавминвод успевают пройти небольшую оздоровительную программу.
Великий Устюг
Завершает рейтинг новогодних туристических мест Великий Устюг. Этот небольшой город находится в Вологодской области и известен как родина Деда Мороза. Там находится вотчина главного новогоднего волшебника, в которую каждый год съезжается огромное количество людей — в основном, это родители с детьми.
Стоит ли путешествовать по России в новогодние каникулы
Сервис в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи Сергей Ромашкин назвал одним их самых лучших в стране. Больших проблем с обслуживанием путешественников эксперт не видит и в Кавказских Минеральных водах с Великим Устюгом.
— Все перечисленные направления — туристические лидеры России с большими турпотоками, которые динамично развиваются в последние годы. Мы видим, что количество довольных туристов чрезвычайно высоко и стремится к 100%. Если претензии и есть, то они единичные, — утверждает гендиректор туроператора «Дельфин».
Сколько стоит отдохнуть в самых популярных туристических местах России
Мы изучили, сколько стоят путевки в популярные туристические места из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Все цены указаны на двух туристов. Туры в Краснодарский край, Москву, Санкт-Петербург и Кавминводы рассчитаны на двое суток — с 31 декабря по 2 января и не подразумевают организованного питания. Варианты путешествий в Великий Устюг включают в себя разные даты в декабре и январе, питание входит в сумму.
Краснодарский край. По информации онлайн-сервиса по бронированию туров Level.Travel, стоимость путевки из Москвы в Краснодарский край на 2 ночи ночей стартует от 48764 рублей. В эту сумму входит перелет и проживание в номере эконом-класса гостевого дома в поселке Вардане под Сочи.
Туры из Санкт-Петербурга стоят дороже — от 56480 рублей за две ночи в стандартном номере отеля в Имеретинском районе. Цена на две ночи отдыха в Вардане с перелетом из Екатеринбурга стартует от 58573 рублей.
Москва. Две ночи в двухзвездочном отеле в Москве, а также перелет, обойдутся туристам из Екатеринбурга минимум в 52076 рублей. Тур с вылетом из Санкт-Петербурга будет стоить дешевле: варианты с номером без окна можно найти за 24791 рубль, а с окном — от 25854 рублей.
Санкт-Петербург. Москвичи могут отправиться на празднование Нового года в Санкт-Петербург за 28 195 рублей. Правда, жить придется в номере без окна. Вариант с окном обойдется минимум в 28661 рубль.
Из Екатеринбурга слетать на Новый год в Питер можно за 45131 рубль при размещении в номере без окна. Если хочется смотреть из временного жилья на улицу, то придется заплатить не меньше 45597 рублей.
Кавминводы. Стоимость тура в Кавказские Минеральные Воды из Москвы — от 48 612 рублей. В эту сумму обойдется перелет и проживание в отеле в Пятигорске. Оздоровительные процедуры в стоимость этого и других предложений в Кавминводах из подборки не входят.
Для жителей Санкт-Петербурга отдых в Кавказских Минеральных Водах в этом году чуть более доступен, его стоимость — от 44852 рублей. Отель, на который можно рассчитывать за эти деньги, расположен в Ессентуках.
Из Екатеринбурга слетать в Кавминводы можно за 67067 рублей. Отель с таким ценником находится в Пятигорске.
Великий Устюг. В Великий Устюг организуют железнодорожные и автобусные туры. Стоимость таких туров из Москвы, по данным туроператора «Русь», стартует от 30 тысяч рублей на одного взрослого человека. Туристам, выбравшим варианты такой ценовой категории, придется спать в дороге. За путешествие с ночевкой в отеле нужно заплатить минимум 49900 рублей.
Туристам из Питера тоже предлагают несколько вариантов туров. Если самостоятельно добраться до места назначения и купить только экскурсионную программу, заплатить нужно будет всего 18 с небольшим тысяч рублей за туриста — такой ценник у операторов «Созвездие» и «Петербургские каникулы». Варианты с организованным проездом стоят более 40 тысяч.
24700 рублей — минимальная стоимость тура в Великий Устюг из Екатеринбурга на одного человека, по данным туроператора «Юва-Тур». Ночевки пройдут в поезде, а на Родине Деда Мороза туристы проведут один день.
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