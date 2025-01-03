В Воронежской области подавили атаку ВСУ

В Воронежской области два предприятия повреждены при падении сбитых дронов ВСУ
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Пострадавших после атаки ВСУ нет
Пострадавших после атаки ВСУ нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Воронежской области сбиты несколько украинских беспилотников. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. По первоначальной информации, жертв и пострадавших нет.

Гусев отметил, что при падении некоторых уничтоженных беспилотников два здания предприятий получили незначительные повреждения. Экстренные службы уже приступили к работе на месте происшествия.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в течение минувшей ночи системы ПВО РФ уничтожили 22 украинских беспилотника. Над Брянской областью было сбито десять дронов, над Ростовской и Орловской областями — четыре, над Белгородской — два, над Волгоградской и Липецкой областями — по одному.

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В Воронежской области сбиты несколько украинских беспилотников. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. По первоначальной информации, жертв и пострадавших нет. Гусев отметил, что при падении некоторых уничтоженных беспилотников два здания предприятий получили незначительные повреждения. Экстренные службы уже приступили к работе на месте происшествия. Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в течение минувшей ночи системы ПВО РФ уничтожили 22 украинских беспилотника. Над Брянской областью было сбито десять дронов, над Ростовской и Орловской областями — четыре, над Белгородской — два, над Волгоградской и Липецкой областями — по одному.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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