В Воронежской области подавили атаку ВСУ

В Воронежской области сбиты несколько украинских беспилотников. Сообщений о пострадавших не поступало. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал Гусев в своем telegram-канале. По первоначальной информации, жертв и пострадавших нет.
Гусев отметил, что при падении некоторых уничтоженных беспилотников два здания предприятий получили незначительные повреждения. Экстренные службы уже приступили к работе на месте происшествия.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило, что в течение минувшей ночи системы ПВО РФ уничтожили 22 украинских беспилотника. Над Брянской областью было сбито десять дронов, над Ростовской и Орловской областями — четыре, над Белгородской — два, над Волгоградской и Липецкой областями — по одному.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.