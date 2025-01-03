Когда машина вновь оказалась на колесах, водитель покинул место ДТП
В Соликамске (Пермского края) автомобиль перевернулся после наезда на сугроб. Судя по камерам фиксации, ДТП произошло в ночь на 4 января.
«В Соликамске машина влетела в сугроб и перевернулась», — передает telegram-канал «ЧП Пермь», где размещено видео. Помощь водителю, попавшему в аварию, оказали очевидцы.
Общими усилиями машину вернули на колеса, а водитель уехал с места ДТП. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается.
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