03 января 2025

На видео попало жесткое ночное ДТП с переворотом. Видео

В Соликамске автомобиль влетел в сугроб и перевернулся
© Служба новостей «URA.RU»
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Когда машина вновь оказалась на колесах, водитель покинул место ДТП
Когда машина вновь оказалась на колесах, водитель покинул место ДТП Фото:

В Соликамске (Пермского края) автомобиль перевернулся после наезда на сугроб. Судя по камерам фиксации, ДТП произошло в ночь на 4 января.

«В Соликамске машина влетела в сугроб и перевернулась», — передает telegram-канал «ЧП Пермь», где размещено видео. Помощь водителю, попавшему в аварию, оказали очевидцы.

Общими усилиями машину вернули на колеса, а водитель уехал с места ДТП. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается.

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В Соликамске (Пермского края) автомобиль перевернулся после наезда на сугроб. Судя по камерам фиксации, ДТП произошло в ночь на 4 января. «В Соликамске машина влетела в сугроб и перевернулась», — передает telegram-канал «ЧП Пермь», где размещено видео. Помощь водителю, попавшему в аварию, оказали очевидцы. Общими усилиями машину вернули на колеса, а водитель уехал с места ДТП. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермском краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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