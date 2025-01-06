Еще одна страна стала полноправным членом БРИКС

Индонезия решила присоединиться к БРИКС после назначения Бразилии временным председателем объединения. Об этом сообщили в бразильском правительстве.
«Правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС», — говорится в сообщении на сайте правительства. Отмечается, что это произошло в рамках временного председательства Бразилии в объединении, которое продлится до 31 декабря 2025 года.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия готова принять Сирию в состав БРИКС. Это будет сделано при условии, если новые власти в стране подтвердят свое желание на вступление.
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