Самыми милыми питомцами в Челябинске оказались карликовые кролики и йоркширские терьеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в новогодние праздники эксперты составили рейтинг самых милых домашних питомцев. Ими оказались карликовые кролики и йоркширские терьеры, сообщили 8 января в пресс-службе «Авито».

«В новогодние праздники рассказываем о самых милых домашних питомцах Челябинска. Милые и дружелюбные карликовые кролики станут отличным другом для тех, кому нужен активный питомец небольшого размера. Они хорошо поддаются дрессировке, обожают играть с игрушкам: звенящими шариками, игрушками для стачивания зубов и лабиринтами. На втором месте дружелюбные йоркширские терьеры — одна из самых популярных пород собак в России», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Милые и дружелюбные йорки были выведены в XIX веке в Англии. Изначально четвероногие питомцы были крупнее современных йоркширских терьеров: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в домах и полях. Со временем они из охотников превратились в домашних любимцев аристократии. Собаки полюбились англичанам за длинную шелковистую шерсть и дружелюбный характер.

Карликовые кролики хорошо поддаются дрессировке Фото: пресс-служба «Авито»

Изначально четвероногие питомцы были крупнее современных йоркширских терьеров: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в домах и полях Фото: пресс-служба «Авито»