07 января 2025

В Челябинске появился рейтинг самых милых питомцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург, маленькая собачка
Самыми милыми питомцами в Челябинске оказались карликовые кролики и йоркширские терьеры Фото:

В Челябинске в новогодние праздники эксперты составили рейтинг самых милых домашних питомцев. Ими оказались карликовые кролики и йоркширские терьеры, сообщили 8 января в пресс-службе «Авито».

«В новогодние праздники рассказываем о самых милых домашних питомцах Челябинска. Милые и дружелюбные карликовые кролики станут отличным другом для тех, кому нужен активный питомец небольшого размера. Они хорошо поддаются дрессировке, обожают играть с игрушкам: звенящими шариками, игрушками для стачивания зубов и лабиринтами. На втором месте дружелюбные йоркширские терьеры — одна из самых популярных пород собак в России», — сообщили в пресс-службе «Авито».

Милые и дружелюбные йорки были выведены в XIX веке в Англии. Изначально четвероногие питомцы были крупнее современных йоркширских терьеров: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в домах и полях. Со временем они из охотников превратились в домашних любимцев аристократии. Собаки полюбились англичанам за длинную шелковистую шерсть и дружелюбный характер.

Карликовые кролики хорошо поддаются дрессировке
Карликовые кролики хорошо поддаются дрессировке
Фото:
Изначально четвероногие питомцы были крупнее современных йоркширских терьеров: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в домах и полях
Изначально четвероногие питомцы были крупнее современных йоркширских терьеров: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в домах и полях
Фото:

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В Челябинске в новогодние праздники эксперты составили рейтинг самых милых домашних питомцев. Ими оказались карликовые кролики и йоркширские терьеры, сообщили 8 января в пресс-службе «Авито». «В новогодние праздники рассказываем о самых милых домашних питомцах Челябинска. Милые и дружелюбные карликовые кролики станут отличным другом для тех, кому нужен активный питомец небольшого размера. Они хорошо поддаются дрессировке, обожают играть с игрушкам: звенящими шариками, игрушками для стачивания зубов и лабиринтами. На втором месте дружелюбные йоркширские терьеры — одна из самых популярных пород собак в России», — сообщили в пресс-службе «Авито». Милые и дружелюбные йорки были выведены в XIX веке в Англии. Изначально четвероногие питомцы были крупнее современных йоркширских терьеров: крестьяне заводили их для борьбы с грызунами в домах и полях. Со временем они из охотников превратились в домашних любимцев аристократии. Собаки полюбились англичанам за длинную шелковистую шерсть и дружелюбный характер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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