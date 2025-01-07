На СВО погиб свердловский помощник машиниста

В зоне российской спецоперации на Украине погиб 32-летний Юрий Федоркин из Свердловской области. Он работал помощником машиниста электровоза, сообщили в группе «ВКонтакте» Серовского городского округа.
«24 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в Донецкой народной республике Юрий Игоревич погиб», — говорится в сообщении. У него остались жена и трое детей, младшему ребенку — два месяца.
Федоркин родился в поселке Пасынки. В июне 2011 года был призван в ВС РФ, где отслужил в артиллерийских войсках. После этого жил в Серове. 29 сентября 20222-го его мобилизовали, на спецоперации он был в мотострелковых войсках.
Прощание с ним пройдет в 12:30 в четверг, 9 января, в ритуальном зале похоронной службы «Обряд» (ул. Пушкинская, 60).
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