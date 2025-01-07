07 января 2025

На СВО погиб свердловский помощник машиниста

На СВО погиб 32-летний многодетный отец из Серовского городского округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Юрия Федоркина мобилизовали в сентябре 2022 года Фото:

В зоне российской спецоперации на Украине погиб 32-летний Юрий Федоркин из Свердловской области. Он работал помощником машиниста электровоза, сообщили в группе «ВКонтакте» Серовского городского округа.

«24 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в Донецкой народной республике Юрий Игоревич погиб», — говорится в сообщении. У него остались жена и трое детей, младшему ребенку — два месяца.

Федоркин родился в поселке Пасынки. В июне 2011 года был призван в ВС РФ, где отслужил в артиллерийских войсках. После этого жил в Серове. 29 сентября 20222-го его мобилизовали, на спецоперации он был в мотострелковых войсках.

Прощание с ним пройдет в 12:30 в четверг, 9 января, в ритуальном зале похоронной службы «Обряд» (ул. Пушкинская, 60).

У бойца остались трое детей
У бойца остались трое детей
Фото:

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В зоне российской спецоперации на Украине погиб 32-летний Юрий Федоркин из Свердловской области. Он работал помощником машиниста электровоза, сообщили в группе «ВКонтакте» Серовского городского округа. «24 декабря 2024 года при выполнении боевого задания в Донецкой народной республике Юрий Игоревич погиб», — говорится в сообщении. У него остались жена и трое детей, младшему ребенку — два месяца. Федоркин родился в поселке Пасынки. В июне 2011 года был призван в ВС РФ, где отслужил в артиллерийских войсках. После этого жил в Серове. 29 сентября 20222-го его мобилизовали, на спецоперации он был в мотострелковых войсках. Прощание с ним пройдет в 12:30 в четверг, 9 января, в ритуальном зале похоронной службы «Обряд» (ул. Пушкинская, 60).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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