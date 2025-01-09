На Западе запаниковали из-за «общей угрозы от Путина и Трампа»

В Европе запаниковали из-за двух проблем: усиление угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина и увеличивающееся безразличие со стороны США при будущем президентстве Дональда Трампа. В связи с этим европейским странам необходимо незамедлительно укрепить свои оборонные способности, однако НАТО на треть не дотягивает до того уровня, чтобы «сдерживать РФ». Об этом сообщила газета Financial Times.
«В Европе назревает кризис безопасности. Две опасные стихии могут объединиться в 2025 году. Растущая угроза со стороны России и растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа», — говорится в материале.
На данный момент военные силы России превышают численность, которая была в начале украинского конфликта в 2022 году. Как указывал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, РФ производит «огромные количества танков, бронетехники и боеприпасов». При этом европейским странам не хватает живой силы и оборудования для ведения боевых действий. Например, на начало 2024 года численность британской армии составляла всего 73 520 человек — это самый низкий показатель с 1792 года. В Германии же в армии служат 64 000 человек.
Плановые оценки НАТО показывают, что альянс на треть отстает от необходимого уровня для эффективного «сдерживания России». Особенно ощущается недостаток в противовоздушной защите, материально-техническом обеспечении, боеприпасах и защищенных коммуникациях. Отмечается, что в связи с этим Европе нужно срочно отреагировать на нынешнюю геополитическую ситуацию. В частности, Германии нужно выполнить обещание канцлера Олафа Шольца о резком повышении расходов на оборону.
Ранее генсек альянса Марк Рютте сообщил, что российская сторона превзошла все ожидания НАТО. ВС РФ восстанавливают свои силы быстрее, чем ожидалось. Также глава альянса подчеркнул, что Москва эффективно учится на своих ошибках.
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