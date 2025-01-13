Солдат ВСУ раскрыл ужасающий обман со стороны Киева

Украинские власти скрывают тела бойцов ВСУ, чтобы не платить родственникам погибших компенсацию. Об этом заявил бывший военнослужащий Украины Юрий Корсунов. По его словам, власти специально признают погибших «пропавшими без вести».
«Государство придумало интересную схему: чтобы не признавать погибшим, солдата признают пропавшим без вести. И при таком статусе есть возможность не выплачивать те денежные компенсации, о которых было заявлено», — рассказал Юрий Корсунов в интервью журналисту Сергею Любарскому на YouTube. Он подчеркнул, что родственникам погибших приходится обращаться в суд, чтобы получить соответствующие выплаты.
Корсунов также отметил, что в настоящий момент из-за проблем на фронте солдаты ВСУ испытывают сильный моральный упадок. По мнению бывшего военного, должностные лица все чаще хотят именно заработать денег, а не одержать победу в конфликте.
На протяжении 2024 года неоднократно сообщалось о том, что ВСУ пытаются скрывать собственные потери. Бойцы ВС РФ, например, снимали на дроны, как украинские военные скидывали в лесополосе тела своих сослуживцев. Военный эксперт Андрей Марочко также рассказывал, что ВСУ запрещали перевозить тела и маркировать соответствующие грузы.
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