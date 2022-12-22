Марочко: Киев запретил раскрывать потери ВСУ и перевозить трупы

Киев запретил озвучивать реальные потери ВСУ, заявил Андрей Марочко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) поручили скрывать собственные потери на поле боя, в частности теперь нельзя перевозить трупы в светлое время суток и маркировать соответствующий груз. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Прежде всего, запрещено перевозить трупы в светлое время суток и маркировать груз. По возможности, [следует] использовать гражданский автотранспорт с закрытым типом прицепа», — сказал он, ссылаясь на данные, полученные от разведки Народной милиции ЛНР. Его слова приводит ТАСС. Офицер также подчеркнул, что в ходе перевозки тел сопровождающим рекомендовано делать необходимые остановки вдали от каких-либо населенных пунктов. Реальные потери украинских бойцов поручено скрывать и гражданским структурам. То есть, уточняет Марочко, родственники погибшего солдата обязаны молчать об этом.

Ранее Марочко заявил, что украинским военным удалось нанести контрудар и зайти на территорию ЛНР. Но также сообщалось, что мобилизованные военнослужащие Украины покидают позиции Соледара.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.