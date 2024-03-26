Российский дрон заснял, как ВСУ сбрасывают тела своих солдат, скрывая потери. Видео

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Российский дрон зафиксировал, как ВСУ прячут тела своих солдат в лесополосе Фото:

Российский дрон зафиксировал на камеру, как украинские военные скидывали в лесополосе тела своих сослуживцев. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Российский разведывательный коптер зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих», — передает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Тот отметил, что украинские солдаты периодически пытаются скрыть собственные потери, пряча тела.

Ранее российский дрон заснял, как в районе Работино украинский военный застрелил в упор собственного сослуживца. Тогда оператор дрона решил в ответ покарать украинского бойца.

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Российский дрон зафиксировал на камеру, как украинские военные скидывали в лесополосе тела своих сослуживцев. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российский разведывательный коптер зафиксировал на видео, как украинская эвакуационная команда сбросила в прифронтовой лесопосадке тела погибших украинских военнослужащих», — передает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах. Тот отметил, что украинские солдаты периодически пытаются скрыть собственные потери, пряча тела. Ранее российский дрон заснял, как в районе Работино украинский военный застрелил в упор собственного сослуживца. Тогда оператор дрона решил в ответ покарать украинского бойца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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