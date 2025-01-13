Генпрокурор Краснов вернул в отдаленный челябинский поселок аптеку

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Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, медикаменты, противовирусные средства
В поселке возобновили продажу лекарств Фото:

После вмешательства Генпрокурора России Игоря Краснова в отдаленный челябинский поселок Атамановский вернули аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Устранить нарушения прав сельских жителей прокуратура потребовала во внесенном главному врачу районной больницы представлении. По результатам его рассмотрения в населенном пункте организован отпуск лекарств», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что жительница поселка Атамановский, который находится в 435 километрах от Челябинска, пришла на личный прием к Краснову и пожаловалась на отвутствие аптек и дорог. Генпрокурор поручил разобраться в ситуации. Оказалось, что последняя частная аптека в местном ФАП закрылась еще в первом полугодии прошлого года, других в поселке не было. Состояние дороги до поселка, в том числе весной, будет также контролировать Генпрокуратура.

«По условиям госконтракта компания „Урал-Сервис-Групп“ зимой должна очищать дорогу от снега и наледи, а в дальнейшем исправлять повреждения с добавлением грунта, осуществлять планировку откосов и обочин автогрейдером. Технический директор организации предостережен о недопустимости нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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После вмешательства Генпрокурора России Игоря Краснова в отдаленный челябинский поселок Атамановский вернули аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. «Устранить нарушения прав сельских жителей прокуратура потребовала во внесенном главному врачу районной больницы представлении. По результатам его рассмотрения в населенном пункте организован отпуск лекарств», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что жительница поселка Атамановский, который находится в 435 километрах от Челябинска, пришла на личный прием к Краснову и пожаловалась на отвутствие аптек и дорог. Генпрокурор поручил разобраться в ситуации. Оказалось, что последняя частная аптека в местном ФАП закрылась еще в первом полугодии прошлого года, других в поселке не было. Состояние дороги до поселка, в том числе весной, будет также контролировать Генпрокуратура. «По условиям госконтракта компания „Урал-Сервис-Групп“ зимой должна очищать дорогу от снега и наледи, а в дальнейшем исправлять повреждения с добавлением грунта, осуществлять планировку откосов и обочин автогрейдером. Технический директор организации предостережен о недопустимости нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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