Генпрокурор Краснов вернул в отдаленный челябинский поселок аптеку

13 января 2025 в 18:14 Размер текста - 17 +

В поселке возобновили продажу лекарств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После вмешательства Генпрокурора России Игоря Краснова в отдаленный челябинский поселок Атамановский вернули аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. «Устранить нарушения прав сельских жителей прокуратура потребовала во внесенном главному врачу районной больницы представлении. По результатам его рассмотрения в населенном пункте организован отпуск лекарств», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что жительница поселка Атамановский, который находится в 435 километрах от Челябинска, пришла на личный прием к Краснову и пожаловалась на отвутствие аптек и дорог. Генпрокурор поручил разобраться в ситуации. Оказалось, что последняя частная аптека в местном ФАП закрылась еще в первом полугодии прошлого года, других в поселке не было. Состояние дороги до поселка, в том числе весной, будет также контролировать Генпрокуратура. «По условиям госконтракта компания „Урал-Сервис-Групп“ зимой должна очищать дорогу от снега и наледи, а в дальнейшем исправлять повреждения с добавлением грунта, осуществлять планировку откосов и обочин автогрейдером. Технический директор организации предостережен о недопустимости нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После вмешательства Генпрокурора России Игоря Краснова в отдаленный челябинский поселок Атамановский вернули аптеку. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. «Устранить нарушения прав сельских жителей прокуратура потребовала во внесенном главному врачу районной больницы представлении. По результатам его рассмотрения в населенном пункте организован отпуск лекарств», — пояснили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе Генпрокуратуры рассказали, что жительница поселка Атамановский, который находится в 435 километрах от Челябинска, пришла на личный прием к Краснову и пожаловалась на отвутствие аптек и дорог. Генпрокурор поручил разобраться в ситуации. Оказалось, что последняя частная аптека в местном ФАП закрылась еще в первом полугодии прошлого года, других в поселке не было. Состояние дороги до поселка, в том числе весной, будет также контролировать Генпрокуратура. «По условиям госконтракта компания „Урал-Сервис-Групп“ зимой должна очищать дорогу от снега и наледи, а в дальнейшем исправлять повреждения с добавлением грунта, осуществлять планировку откосов и обочин автогрейдером. Технический директор организации предостережен о недопустимости нарушений закона», — уточнили в пресс-службе ведомства.