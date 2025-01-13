13 января 2025

Екатеринбург попал в рейтинг самых криминальных городов

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Екатеринбуржцы отмечают высокий уровень вандализма Фото:

Екатеринбург занял второе место по уровню преступности среди российских городов. Индекс уральской столицы в рейтинге составил 44,3, что считается умеренным. Такие результаты исследования приводит международный портал Numbeo.

Согласно январской аналитике, Екатеринбург уступил Новосибирску, индекс преступности у которого составил 46,4. Третье место занял Санкт-Петербург (с индексом 38,1), четвертое место — Москва (35,6), а пятое — Нижний Новгород (28,2). Отмечается, что эти данные основаны на восприятии 3573 участников опроса за последние несколько лет.

Чаще всего респонденты из Екатеринбурга отмечают высокий уровень коррупции, вандализма, краж и распространения наркотиков. Индекс безопасности в городе оценили на 55,7 балла.

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Екатеринбург занял второе место по уровню преступности среди российских городов. Индекс уральской столицы в рейтинге составил 44,3, что считается умеренным. Такие результаты исследования приводит международный портал Numbeo. Согласно январской аналитике, Екатеринбург уступил Новосибирску, индекс преступности у которого составил 46,4. Третье место занял Санкт-Петербург (с индексом 38,1), четвертое место — Москва (35,6), а пятое — Нижний Новгород (28,2). Отмечается, что эти данные основаны на восприятии 3573 участников опроса за последние несколько лет. Чаще всего респонденты из Екатеринбурга отмечают высокий уровень коррупции, вандализма, краж и распространения наркотиков. Индекс безопасности в городе оценили на 55,7 балла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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