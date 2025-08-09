09 августа 2025

Магнитная буря вызвала северное сияние над Свердловской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Северное сияние в Перми 10 октября 2024, северное сияние
Полярное сияние — довольно редкое для Урала явление Фото:

Ранним утром 10 августа над Свердловской областью полыхало полярное сияние. Фотографию опубликовал telegram-канал STARVISOR | Патруль ночного неба. Редкое для Урала явление спровоцировала магнитная буря.

«Полярное сияние, серебристые облака, соединение Юпитера и Венеры в небе над Свердловской областью. Явления наблюдаются вместе», — сказано в посте под снимком. На нем видны две яркие планеты, расположившиеся рядом, подсвеченные разноцветным сиянием.

В ночь с 9 на 10 августа в регионе бушевала геомагнитная буря, которая и вызвала северное сияние. В Свердловской области его наблюдали над Ирбитом, на 57-й широте.

В ночном небе сближение планет и северное сияние выглядело красиво
В ночном небе сближение планет и северное сияние выглядело красиво
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
