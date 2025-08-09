Водителей предупредили об ограничениях на трассе под Екатеринбургом

На трехкилометровом участке Тюменского тракта ввели ограничения на движение авто. Из-за ремонта дороги машины могут проехать только по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
" Внимание! На автодороге Р-351 км 135 – км 138 (Камышловский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбург", — сообщают дорожники.
Водителей просят заранее скорректировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
