Водителей предупредили об ограничениях на трассе под Екатеринбургом

На трассе Екатеринбург - Тюмень ввели ограничения из-за ремонта дороги
Работы идут на участке в три километра (архивное фото)
Работы идут на участке в три километра (архивное фото) Фото:

На трехкилометровом участке Тюменского тракта ввели ограничения на движение авто. Из-за ремонта дороги машины могут проехать только по одной полосе, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

" Внимание! На автодороге Р-351 км 135 – км 138 (Камышловский район) на проезжей части проводятся дорожные работы! Движение осуществляется по одной полосе в направлении Екатеринбург", — сообщают дорожники.

Водителей просят заранее скорректировать свой маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

