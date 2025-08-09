В Екатеринбурге 10 августа перекроют ряд центральных улиц из-за проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия». Ограничения затронут масштабный участок города — движение будет закрыто как на центральных магистралях, так и на подъезде к Пермскому тракту.
На время проведения марафона с 06:00 до 09:00 перекроют:
- улицу Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
- улицу Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
- улицу Царскую, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;
- проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина.
С 06:00 до 13:00 будут перекрыты:
- проспект Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;
- четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
- нечетная сторона улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
- улица Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
- улица 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
- улица Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
- улица Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
- улица Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
- улица Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
- четная сторона улицы Металлургов от улицы Репина до автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.
Также 9 августа с 00:01 перекрыта улица Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи. Движение по улице возобновятся только 10 августа в 19:00.
С картой перекрытий можно ознакомиться ниже:
