09 августа 2025

Центр Екатеринбурга закрыли из-за бегунов. Карта

В Екатеринбурге перекроют центр из-за легкоатлетического марафона «Европа-Азия»
© Служба новостей «URA.RU»
Для забега перекроют десятки улиц
Для забега перекроют десятки улиц Фото:

В Екатеринбурге 10 августа перекроют ряд центральных улиц из-за проведения легкоатлетического марафона «Европа — Азия». Ограничения затронут масштабный участок города — движение будет закрыто как на центральных магистралях, так и на подъезде к Пермскому тракту.

На время проведения марафона с 06:00 до 09:00 перекроют:

  • улицу Карла Либкнехта, от улицы Малышева до улицы Шевченко;
  • улицу Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до улицы Царской;
  • улицу Царскую, от улицы Николая Никонова до улицы Толмачева;
  • проспект Ленина, от улицы Пушкина до улицы Мичурина.

С 06:00 до 13:00 будут перекрыты:

  • проспект Ленина, от улицы Вайнера до улицы Пушкина;
  • четная сторона проспекта Ленина, от улицы Репина до улицы Вайнера;
  • нечетная сторона улицы Татищева, от улицы Репина до улицы Пирогова;
  • улица Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта;
  • улица 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;
  • улица Пирогова, от улицы Татищева до улицы Крауля;
  • улица Крауля, от улицы Пирогова до улицы Мельникова;
  • улица Мельникова, от улицы Крауля до улицы Репина;
  • улица Репина, от улицы Мельникова до улицы Металлургов;
  • четная сторона улицы Металлургов от улицы Репина до автомобильной дороги Р-242 Пермь – Екатеринбург.

Также 9 августа с 00:01 перекрыта улица Бориса Ельцина, от дома № 2 на Октябрьской площади до набережной Рабочей молодежи. Движение по улице возобновятся только 10 августа в 19:00. 

С картой перекрытий можно ознакомиться ниже: 

Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
