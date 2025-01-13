В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался пронести телефон в СИЗО №1 в рукоятке костыля. Однако у него ничего не получилось — сотрудники пенитенциарного учреждения обнаружили и изъяли средство связи, сообщили в УФСИН региона.
«При проведении процедуры полного личного обыска и досмотра личных вещей мужчины, прибывшего в следственный изолятор №1 города Нижневартовска, сотрудники отдела безопасности обнаружили и изъяли мобильный телефон, спрятанный ухищренным способом в рукоятке трости. Благодаря своей бдительности и высокой профессиональной подготовке представители пенитенциарного учреждения с легкостью обнаружили средство связи», — написано на сайте ведомства.
Там также уточняется, что за 2024 год сотрудники УФСИН предотвратили 93 случая доставки запрещенных предметов заключенным. Сейчас вартовчанин, попытавшийся доставить в камеру телефон, привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее URA.RU писало, что СИЗО №1 Нижневартовска не оплачивает коммунальные услуги. Долг за воду подразделения УФСИН уже превысил 700 тысяч рублей.
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