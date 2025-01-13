13 января 2025

В СИЗО ХМАО пытались пронести телефон, спрятанный в костыле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин использовал костыль, чтобы пронести телефон в СИЗО
Вартовчанин использовал костыль, чтобы пронести телефон в СИЗО Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался пронести телефон в СИЗО №1 в рукоятке костыля. Однако у него ничего не получилось — сотрудники пенитенциарного учреждения обнаружили и изъяли средство связи, сообщили в УФСИН региона.

«При проведении процедуры полного личного обыска и досмотра личных вещей мужчины, прибывшего в следственный изолятор №1 города Нижневартовска, сотрудники отдела безопасности обнаружили и изъяли мобильный телефон, спрятанный ухищренным способом в рукоятке трости. Благодаря своей бдительности и высокой профессиональной подготовке представители пенитенциарного учреждения с легкостью обнаружили средство связи», — написано на сайте ведомства.

Там также уточняется, что за 2024 год сотрудники УФСИН предотвратили 93 случая доставки запрещенных предметов заключенным. Сейчас вартовчанин, попытавшийся доставить в камеру телефон, привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU писало, что СИЗО №1 Нижневартовска не оплачивает коммунальные услуги. Долг за воду подразделения УФСИН уже превысил 700 тысяч рублей.

В СИЗО Нижневартовска пытались пронести телефон, спрятанный в костыле
В СИЗО Нижневартовска пытались пронести телефон, спрятанный в костыле
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) мужчина попытался пронести телефон в СИЗО №1 в рукоятке костыля. Однако у него ничего не получилось — сотрудники пенитенциарного учреждения обнаружили и изъяли средство связи, сообщили в УФСИН региона. «При проведении процедуры полного личного обыска и досмотра личных вещей мужчины, прибывшего в следственный изолятор №1 города Нижневартовска, сотрудники отдела безопасности обнаружили и изъяли мобильный телефон, спрятанный ухищренным способом в рукоятке трости. Благодаря своей бдительности и высокой профессиональной подготовке представители пенитенциарного учреждения с легкостью обнаружили средство связи», — написано на сайте ведомства. Там также уточняется, что за 2024 год сотрудники УФСИН предотвратили 93 случая доставки запрещенных предметов заключенным. Сейчас вартовчанин, попытавшийся доставить в камеру телефон, привлечен к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU писало, что СИЗО №1 Нижневартовска не оплачивает коммунальные услуги. Долг за воду подразделения УФСИН уже превысил 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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