УФСИН Нижневартовска возглавил список должников коммунальных услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Задолженность УФСИН Нижневартовска за воду составила более 700 тысяч рублей
Задолженность УФСИН Нижневартовска за воду составила более 700 тысяч рублей Фото:

Следственный изолятор №1 Нижневартовска (ХМАО) вот уже четыре месяца не оплачивает коммунальные услуги. По данным городской ресурсоснабжающей организации, долг за воду подразделения УФСИН уже превысил 700 тысяч рублей.

«Размещаем информацию о должниках из числа юридических лиц. ФКУ СИЗО-1 России по ХМАО-Югре — задолженность составляет 723 262 рублей», — сообщают «Нижневартовские коммунальные системы» на своей странице в соцсети vk.com.

В антирейтинге должников по оплате за воду оказался также городской перевозчик — «НПАТП №2». Автотранспортное предприятие не оплатило коммунальные услуги за последний месяц на сумму чуть более 115 тысяч рублей. Задолженность за последние четыре месяца накопилась и у ООО «Варьеганской транспортной компании-2» в размере почти 200 тысяч рублей.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СИЗО-1 Нижневартовска с просьбой прокомментировать информацию о коммунальной задолженности. Ответ ожидается.

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Следственный изолятор №1 Нижневартовска (ХМАО) вот уже четыре месяца не оплачивает коммунальные услуги. По данным городской ресурсоснабжающей организации, долг за воду подразделения УФСИН уже превысил 700 тысяч рублей. «Размещаем информацию о должниках из числа юридических лиц. ФКУ СИЗО-1 России по ХМАО-Югре — задолженность составляет 723 262 рублей», — сообщают «Нижневартовские коммунальные системы» на своей странице в соцсети vk.com. В антирейтинге должников по оплате за воду оказался также городской перевозчик — «НПАТП №2». Автотранспортное предприятие не оплатило коммунальные услуги за последний месяц на сумму чуть более 115 тысяч рублей. Задолженность за последние четыре месяца накопилась и у ООО «Варьеганской транспортной компании-2» в размере почти 200 тысяч рублей. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СИЗО-1 Нижневартовска с просьбой прокомментировать информацию о коммунальной задолженности. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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