УФСИН Нижневартовска возглавил список должников коммунальных услуг

Следственный изолятор №1 Нижневартовска (ХМАО) вот уже четыре месяца не оплачивает коммунальные услуги. По данным городской ресурсоснабжающей организации, долг за воду подразделения УФСИН уже превысил 700 тысяч рублей.
«Размещаем информацию о должниках из числа юридических лиц. ФКУ СИЗО-1 России по ХМАО-Югре — задолженность составляет 723 262 рублей», — сообщают «Нижневартовские коммунальные системы» на своей странице в соцсети vk.com.
В антирейтинге должников по оплате за воду оказался также городской перевозчик — «НПАТП №2». Автотранспортное предприятие не оплатило коммунальные услуги за последний месяц на сумму чуть более 115 тысяч рублей. Задолженность за последние четыре месяца накопилась и у ООО «Варьеганской транспортной компании-2» в размере почти 200 тысяч рублей.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу СИЗО-1 Нижневартовска с просьбой прокомментировать информацию о коммунальной задолженности. Ответ ожидается.
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