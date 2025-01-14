Сотрудник пермской школы искусств поплатился за регулярное оскорбление коллег

Сотрудник школы искусств в Пермском муниципальном округе наказан за то, что систематически оскорблял педсостав на своей странице в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.
«Мужчина не стеснялся в выражениях, когда характеризовал педагогов школы в своих соцсетях. Он размещал не только оценки поведения коллег, но и фото, а также видео с их участием. Коллеги оскорбились и подали в суд на критика», — рассказали в службе судебных приставов.
Суд встал на сторону обиженных коллег и потребовал, что мужчина обязан удалить оскорбительные посты в соцсетях, а также написать опровержение. Пермяк упирался и не хотел этого делать, но после того, как с него взыскали исполнительный сбор в размере 5 000 рублей, все же исполнил решение суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!