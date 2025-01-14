14 января 2025

Сотрудник пермской школы искусств поплатился за регулярное оскорбление коллег

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллеги подали в суд на сотрудника школы искусств
Коллеги подали в суд на сотрудника школы искусств Фото:

Сотрудник школы искусств в Пермском муниципальном округе наказан за то, что систематически оскорблял педсостав на своей странице в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

«Мужчина не стеснялся в выражениях, когда характеризовал педагогов школы в своих соцсетях. Он размещал не только оценки поведения коллег, но и фото, а также видео с их участием. Коллеги оскорбились и подали в суд на критика», — рассказали в службе судебных приставов.

Суд встал на сторону обиженных коллег и потребовал, что мужчина обязан удалить оскорбительные посты в соцсетях, а также написать опровержение. Пермяк упирался и не хотел этого делать, но после того, как с него взыскали исполнительный сбор в размере 5 000 рублей, все же исполнил решение суда.

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Сотрудник школы искусств в Пермском муниципальном округе наказан за то, что систематически оскорблял педсостав на своей странице в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю. «Мужчина не стеснялся в выражениях, когда характеризовал педагогов школы в своих соцсетях. Он размещал не только оценки поведения коллег, но и фото, а также видео с их участием. Коллеги оскорбились и подали в суд на критика», — рассказали в службе судебных приставов. Суд встал на сторону обиженных коллег и потребовал, что мужчина обязан удалить оскорбительные посты в соцсетях, а также написать опровержение. Пермяк упирался и не хотел этого делать, но после того, как с него взыскали исполнительный сбор в размере 5 000 рублей, все же исполнил решение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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