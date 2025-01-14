С челябинского минздрава взыскали 27 миллионов за лекарство умершему пациенту

14 января 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дорогостоящий препарат пациенту дать не успели из-за смерти больного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С минздрава Челябинской области арбитражный суд взыскал 27 млн рублей за лекарство, которое пациент, умерев, так и не получил. Как следует из материалов дела, власти оспорили решение в апелляционной инстанции. «Взыскать с Министерства здравоохранения Челябинской области в пользу ООО „Медицинские инновации и технологии“ („МИТ“) 27 млн рублей. Отказать в удовлетворении встречного иска общества „МИТ“ к минздраву в остальной части», — отмечено в решении суда. В июне 2024 года фармкомпания поставила незарегистрированный в России препарат. Лекарство предназначалось для челябинца, отнесенного к льготной категории получателей. Федеральный медицинский центр предписал ему трехмесячное лечение с использованием 117 упаковок «Голодирсена». Стоимость медикамента составила 26 млн рублей. Он поступил 4 июня, а 5 числа пациент скончался. Минздрав обратился к поставщику с вопросом о расторжении госконтракта и обратной приемке товара. «МИТ» готов был «Голодирсен» принять, однако запросил порядок транспортировки незарегистрированного в РФ препарата в другой регион. Областной минздрав направил запрос в федеральное ведомство. Однако ответ не утешил: из Москвы сообщили, что порядок оборота таких медикаментов не урегулирован. Челябинское министерство снова попросило исполнителя забрать привезенный из-за рубежа товар. Поставщик отказался это делать, настаивая на приемке лекарства и его оплате. Суд поддержал доводы поставщика. Арбитраж сослался на существующий порядок передачи лекарств другому пациенту-ребенку, если они не подошли больному, кому вначале предназначались. Судья заключил, что сама по себе возможность перераспределения иному получателю не исключена. Следовательно, отсутствие порядка непреодолимым препятствием для исполнения госконтракта служить не может. Поскольку в Челябинской области не нашлось пациентов, кому требуется лекарство, его можно отдать другим, не причинив никакого ущерба. Судя по открытым данным, медикамент используется при лечении мышечной дистрофии Дюшенна. В настоящий момент дата рассмотрения апелляционной жалобы минздрава не назначена. По суду первой инстанции ведомство обязано оплатить не только сам товар, но и пеню по нему. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили и будут опубликованы позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С минздрава Челябинской области арбитражный суд взыскал 27 млн рублей за лекарство, которое пациент, умерев, так и не получил. Как следует из материалов дела, власти оспорили решение в апелляционной инстанции. «Взыскать с Министерства здравоохранения Челябинской области в пользу ООО „Медицинские инновации и технологии“ („МИТ“) 27 млн рублей. Отказать в удовлетворении встречного иска общества „МИТ“ к минздраву в остальной части», — отмечено в решении суда. В июне 2024 года фармкомпания поставила незарегистрированный в России препарат. Лекарство предназначалось для челябинца, отнесенного к льготной категории получателей. Федеральный медицинский центр предписал ему трехмесячное лечение с использованием 117 упаковок «Голодирсена». Стоимость медикамента составила 26 млн рублей. Он поступил 4 июня, а 5 числа пациент скончался. Минздрав обратился к поставщику с вопросом о расторжении госконтракта и обратной приемке товара. «МИТ» готов был «Голодирсен» принять, однако запросил порядок транспортировки незарегистрированного в РФ препарата в другой регион. Областной минздрав направил запрос в федеральное ведомство. Однако ответ не утешил: из Москвы сообщили, что порядок оборота таких медикаментов не урегулирован. Челябинское министерство снова попросило исполнителя забрать привезенный из-за рубежа товар. Поставщик отказался это делать, настаивая на приемке лекарства и его оплате. Суд поддержал доводы поставщика. Арбитраж сослался на существующий порядок передачи лекарств другому пациенту-ребенку, если они не подошли больному, кому вначале предназначались. Судья заключил, что сама по себе возможность перераспределения иному получателю не исключена. Следовательно, отсутствие порядка непреодолимым препятствием для исполнения госконтракта служить не может. Поскольку в Челябинской области не нашлось пациентов, кому требуется лекарство, его можно отдать другим, не причинив никакого ущерба. Судя по открытым данным, медикамент используется при лечении мышечной дистрофии Дюшенна. В настоящий момент дата рассмотрения апелляционной жалобы минздрава не назначена. По суду первой инстанции ведомство обязано оплатить не только сам товар, но и пеню по нему. При подготовке материала URA.RU направило запросы обеим сторонам спора. Ответы к моменту публикации не поступили и будут опубликованы позже.