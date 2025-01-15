15 января 2025

Власти ХМАО помогут семье погибшего на Донбассе волонтера

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук на заседании правительства поручил профильным департаментам оказать помощь родственникам волонтеров, пострадавших от обстрела ВСУ
Кухарук на заседании правительства поручил профильным департаментам оказать помощь родственникам волонтеров, пострадавших от обстрела ВСУ Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства поручил департаментам соцразвития и здравоохранения оказать поддержку семьям волонтеров, которые попали под обстрел ВСУ в ДНР в результате чего один из них скончался, а двое были ранены. Об этом сообщается на сайте региональных властей.

«На заседании окружного правительства Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту социального развития оказать всю необходимую поддержку семье погибшего добровольца в зоне СВО. Департаменту здравоохранения предоставить медицинскую помощь пострадавшим жителям Нижневартовска совместно с медицинскими работниками из Донецкой Народной Республики», — сообщается на сайте правительства.

Вартовчане, водитель Сергей Чернышов и его товарищи Сергей Кучеренко и Василий Маркин доставляли гуманитарный груз на Донбасс. Посетили Макеевку и Авдеевку и передали вещи для земляков из добровольческого отряда «Барс-15». Под Авдеевкой, разгрузив автомобиль и отправившись в обратный путь, они попали под обстрел. Югорчан атаковал вражеский дрон. Сергей Чернышов погиб, его напарники находятся в больнице с ранениями

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства поручил департаментам соцразвития и здравоохранения оказать поддержку семьям волонтеров, которые попали под обстрел ВСУ в ДНР в результате чего один из них скончался, а двое были ранены. Об этом сообщается на сайте региональных властей. «На заседании окружного правительства Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту социального развития оказать всю необходимую поддержку семье погибшего добровольца в зоне СВО. Департаменту здравоохранения предоставить медицинскую помощь пострадавшим жителям Нижневартовска совместно с медицинскими работниками из Донецкой Народной Республики», — сообщается на сайте правительства. Вартовчане, водитель Сергей Чернышов и его товарищи Сергей Кучеренко и Василий Маркин доставляли гуманитарный груз на Донбасс. Посетили Макеевку и Авдеевку и передали вещи для земляков из добровольческого отряда «Барс-15». Под Авдеевкой, разгрузив автомобиль и отправившись в обратный путь, они попали под обстрел. Югорчан атаковал вражеский дрон. Сергей Чернышов погиб, его напарники находятся в больнице с ранениями
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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