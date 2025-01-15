Власти ХМАО помогут семье погибшего на Донбассе волонтера

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук на заседании правительства поручил департаментам соцразвития и здравоохранения оказать поддержку семьям волонтеров, которые попали под обстрел ВСУ в ДНР в результате чего один из них скончался, а двое были ранены. Об этом сообщается на сайте региональных властей.
«На заседании окружного правительства Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту социального развития оказать всю необходимую поддержку семье погибшего добровольца в зоне СВО. Департаменту здравоохранения предоставить медицинскую помощь пострадавшим жителям Нижневартовска совместно с медицинскими работниками из Донецкой Народной Республики», — сообщается на сайте правительства.
Вартовчане, водитель Сергей Чернышов и его товарищи Сергей Кучеренко и Василий Маркин доставляли гуманитарный груз на Донбасс. Посетили Макеевку и Авдеевку и передали вещи для земляков из добровольческого отряда «Барс-15». Под Авдеевкой, разгрузив автомобиль и отправившись в обратный путь, они попали под обстрел. Югорчан атаковал вражеский дрон. Сергей Чернышов погиб, его напарники находятся в больнице с ранениями
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