Магнитная буря в день Крещения: как изменится состояние магнитосферы

Магнитные бури часто вызывают у людей головные боли, нарушения сна и перепады давления. Чтобы минимизировать возможные неприятные симптомы, важно быть в курсе прогнозов геомагнитной активности. Что ждет нас на Крещение 19 января 2025 года — рассказываем в материале URA.RU.
Прогноз геомагнитной активности на 19 января
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 19 января 2025 года магнитосфера Земли останется относительно спокойной. Вероятность магнитной бури в этот день крайне низкая — всего 12%. Под магнитной бурей понимаются кратковременные, но мощные возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в результате солнечной активности. Однако вероятность геомагнитных возмущений чуть выше — 25%. Это означает, что магнитное поле может испытывать слабые колебания, но они вряд ли достигнут уровня, способного существенно повлиять на окружающую среду или здоровье людей.
Уровень геомагнитной активности 19 января будет находиться на уровне трех баллов по общепринятой шкале, что соответствует спокойной магнитосфере. К концу дня активность снизится до двух, а затем до одного балла. Для сравнения, значения выше четырех баллов уже указывают на возбужденное состояние магнитосферы, а буря начинается с пяти баллов. Таким образом, 19 января можно считать практически спокойным днем в геомагнитном плане.
Что означают цифры и как их интерпретировать
Чтобы понять, насколько значимы прогнозируемые показатели, важно разобраться в шкале геомагнитной активности. Она варьируется от 0 до 9 баллов:
- 0–3 балла — спокойная магнитосфера;
- 4 балла — возбужденная магнитосфера;
- 5 и более баллов — начало магнитной бури.
Таким образом, уровень в три балла, который прогнозируется на 19 января, можно считать минимально возмущенным, а снижение до 1-2 баллов ближе к концу дня говорит о полном успокоении магнитного поля. Для большинства людей такие колебания остаются незаметными.
Влияние магнитных бурь на здоровье: что говорят ученые
Несмотря на многочисленные обсуждения, влияние магнитных бурь на здоровье человека до сих пор остается спорным вопросом. Научных доказательств прямой связи между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия нет. Однако многие люди утверждают, что во время магнитных бурь у них усиливаются головные боли, повышается утомляемость, наблюдаются скачки давления и ухудшение сна.
По мнению ряда ученых, такие симптомы могут быть вызваны множеством других факторов, включая стресс, перемены погоды или индивидуальные особенности организма. Тем не менее, если вы чувствуете недомогание в дни повышенной геомагнитной активности, стоит соблюдать привычные меры предосторожности: больше отдыхать, избегать стрессов и следить за питьевым режимом. Тем, кто относится к группе риска — гипертоникам, перенесшим инфаркт или инсульт, в период магнитных бурь необходимо регулярно измерять давление и пить препараты, которые прописал врач.
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