Украина может стать для новоизбранного президента США Дональда Трампа вторым Вьетнамом, если он не откажется от военной помощи Киеву. Такое мнение выразил бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон.
«Если мы не будем осторожны, украинский конфликт превратится во Вьетнам для Трампа. Это то, что произошло с 37-м президентом США Ричардом Никсоном. Он закончил, приняв на себя войну во Вьетнаме и она вошла в историю, как его война, а не предыдущего лидера Линдона Джонсона», — передает слова Бэннона издание Politico.
Он добавил, что продолжение поддержки Украины может глубже втянуть США в конфликт, который не соответствует национальным интересам Штатов. Бэннон призывает Трампа установить более жесткую позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, подчеркивая, что основная ответственность за текущий кризис лежит на европейских лидерах.
Дональд Трамп, по мнению авторов газеты The New York Times, может завершить конфликт на Украине, заключив соглашение, которое будет выгодно президенту РФ Владимиру Путину. При этом отмечается, что Трамп, известный своей симпатией к Путину и отрицательным отношением к Украине, еще не предпринял значительных шагов для урегулирования ситуации после выборов.
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