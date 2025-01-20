NYT: Трамп закончит спецоперацию на Украине так, как это будет выгодно Путину

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Трамп не предпринял серьезных шагов для урегулирования ситуации на Украине после выборов, пишет NYT
Трамп не предпринял серьезных шагов для урегулирования ситуации на Украине после выборов, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, завершит конфликт на Украине с заключением соглашения, выгодным для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The New York Times.

«Пока неясно, как Трамп сможет прийти к соглашению по Украине. Но, учитывая его давнюю симпатию к Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в материале

Там добавили, что, несмотря на свои обещания закончить конфликт до вступления в должность президента, Трамп не предпринимал серьезных шагов для урегулирования ситуации после выборов. При этом новый президент США не разъясняет детали своей политики, что оставляет множество неясностей и вызывает вопросы о возможных сценариях его действий. 

Дональд Трамп, стремясь стать президентом США, обещал решить конфликт на Украине за 24 часа, но позже изменил срок на полгода. Опрос ВЦИОМ показал, что более 30% россиян верят, что Трамп сможет завершить конфликт, в то время как 51% опрошенных настроены скептически. Экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что новый американский лидер стремится быстро завершить украинский конфликт, не придавая значения деталям урегулирования, передает «Ридус».

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, завершит конфликт на Украине с заключением соглашения, выгодным для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The New York Times. «Пока неясно, как Трамп сможет прийти к соглашению по Украине. Но, учитывая его давнюю симпатию к Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в материале.  Там добавили, что, несмотря на свои обещания закончить конфликт до вступления в должность президента, Трамп не предпринимал серьезных шагов для урегулирования ситуации после выборов. При этом новый президент США не разъясняет детали своей политики, что оставляет множество неясностей и вызывает вопросы о возможных сценариях его действий.  Дональд Трамп, стремясь стать президентом США, обещал решить конфликт на Украине за 24 часа, но позже изменил срок на полгода. Опрос ВЦИОМ показал, что более 30% россиян верят, что Трамп сможет завершить конфликт, в то время как 51% опрошенных настроены скептически. Экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что новый американский лидер стремится быстро завершить украинский конфликт, не придавая значения деталям урегулирования, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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