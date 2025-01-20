Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, завершит конфликт на Украине с заключением соглашения, выгодным для президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The New York Times.
«Пока неясно, как Трамп сможет прийти к соглашению по Украине. Но, учитывая его давнюю симпатию к Путину, враждебное отношение к Украине и сопротивление оказанию военной помощи Киеву со стороны США, аналитики ожидают, что любое соглашение, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорится в материале.
Там добавили, что, несмотря на свои обещания закончить конфликт до вступления в должность президента, Трамп не предпринимал серьезных шагов для урегулирования ситуации после выборов. При этом новый президент США не разъясняет детали своей политики, что оставляет множество неясностей и вызывает вопросы о возможных сценариях его действий.
Дональд Трамп, стремясь стать президентом США, обещал решить конфликт на Украине за 24 часа, но позже изменил срок на полгода. Опрос ВЦИОМ показал, что более 30% россиян верят, что Трамп сможет завершить конфликт, в то время как 51% опрошенных настроены скептически. Экс-советник Трампа Джон Болтон заявил, что новый американский лидер стремится быстро завершить украинский конфликт, не придавая значения деталям урегулирования, передает «Ридус».
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