Орбан развеял мечты ЕС о западных солдатах на Красной площади

Странам Евросоюза не следует питать иллюзий о том, что они смогут одержать победу над Россией в украинском конфликте, а их войска смогут пройти маршем по Красной площади. Об этом сообщил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
«Но неужели мы думаем, что наши солдаты будут маршировать под флагом Европейского союза на Красной площади в Москве? Если мы так не думаем, то должны держать открытыми дипломатические каналы для переговоров», — подчеркнул Орбан во время конференции в Будапеште, посвященной итогам председательства Венгрии в Совете ЕС. Его слова приводит ТАСС. Он добавил, что большинство государств — членов ЕС по-прежнему выступают против мира с Россией.
Венгерский премьер также предостерег от возможных последствий для всей Европы в случае продолжения военного конфликта. Он указал на значительные убытки, которые уже понес ЕС из-за поддержки Украины и введения санкций против России, что негативно сказывается на экономиках европейских стран. Орбан подчеркнул важность дипломатии и мирного решения конфликта.
Ранее Орбан заявил, что приход к власти президента США Дональда Трампа откроет новый этап в отношениях Евросоюза и России. Он призвал к отмене антироссийских санкций в целях укрепления экономики ЕС. Однако сенатор Марко Рубио, назначенный Трампом на пост госсекретаря, отметил, что влияние санкций может быть важным в переговорах по Украине, передает 360.ru.
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