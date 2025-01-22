Житель ХМАО получил штраф за ношение бус в следственном изоляторе

Югорчанин получил штраф за бусы с экстремистской символикой
Житель Нижневартовска (ХМАО) оштрафован за бусы с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщается в базе данных городского суда.
«Признать Нагорных А. В. виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей с конфискации предмета административного правонарушения», — сообщается в базе данных.
Бусами югорчанин хвастался в СИЗО Нижневартовска. Они по решению суда были уничтожены.
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