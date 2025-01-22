22 января 2025

Житель ХМАО получил штраф за ношение бус в следственном изоляторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин получил штраф за бусы с экстремистской символикой
Югорчанин получил штраф за бусы с экстремистской символикой Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО) оштрафован за бусы с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщается в базе данных городского суда.

«Признать Нагорных А. В. виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей с конфискации предмета административного правонарушения», — сообщается в базе данных.

Бусами югорчанин хвастался в СИЗО Нижневартовска. Они по решению суда были уничтожены.

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Житель Нижневартовска (ХМАО) оштрафован за бусы с символикой АУЕ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщается в базе данных городского суда. «Признать Нагорных А. В. виновным в совершении административного правонарушения. Назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей с конфискации предмета административного правонарушения», — сообщается в базе данных. Бусами югорчанин хвастался в СИЗО Нижневартовска. Они по решению суда были уничтожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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