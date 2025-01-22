Житель ХМАО заработал 40 штрафов за нарушение ПДД

Житель Нижневартовска (ХМАО) накопил 40 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Его задержали сотрудники городской Госавтоинспекции, забрали машину, права и посадили в камеру для административно задержанных.
«На автодороге Нижневартовск — Излучинск сотрудники Госавтоинспекции выявили автомобиль марки „Тойота“, водитель которого имеет неоплаченные штрафы за различные нарушения ПДД. Транспортное средство изъято сотрудниками службы судебных приставов, нарушитель помещен в камеру для административно задержанных до принятия судебного решения», — сообщила Госавтоинспекция на официальном сайте.
В ходе проверки установлено, что 25-летний житель Нижневартовска не оплатил штрафы в установленный законом срок. В отношении него составлено 39 административных протоколов за уклонение от уплаты штрафов, а также административный материал по за управление автомобилем без прав. Сумма штрафов превысила 120 тысяч рублей.
Теперь должнику предстоит либо оплатить всю сумму задолженности, либо его автомобиль будет реализован через аукцион. Вырученные средства направят на погашение штрафов. Госавтоинспекция напомнила, что за неуплату штрафа в срок грозит удвоение суммы, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО привлекли к ответственности водителя устроившего дрифт на шоссе. Владельцем автомобиля оказался 26-летний местный житель, которого до этого привлекали за нарушения ПДД 30 раз за год.
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