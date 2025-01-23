23 января 2025

В Челябинске в выходные отметят День студента и устроят вечеринку Гэтсби. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний бал в УрФУ. Екатеринбург , зимний бал в урфу
На вечеринке «Великий Гэтсби» пройдут мастер-классы по танцам Фото:

Челябинцев на День студента и Татьянин день, 25 января, ждут вечеринки в ресторане и рюмочной. В выходные, 25 и 26 января, помимо праздничных мероприятий также пройдут: иммерсивный спектакль «Великий Гэтсби», чайные церемонии и показ мод. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU.

День студента — 25 января

Татьянин день и День Студента отметят в ресторане «Максимилианс». Организаторы обещают, что гости смогут танцевать до самого утра. Мероприятие начнется в 19:00, а после этого времени за музыкальное сопровождение будет взиматься плата — 350 рублей. (Мероприятие для лиц старше 18 лет).

Также в этот день в баре «Радио» пройдет «Студенческая пати FOR эврибади», где посетителей ждут праздничные акции. Вход на мероприятие свободный, оно продлится с 17:00 до 20:00. (Мероприятие для лиц старше 18 лет).

День моды и женственности

Финал Международной недели моды UF LAB в креативном пространстве Домна. Екатеринбург
Показ мод проведут на площадке фудкорта
Фото:

В ТРК «Горки» 25 января состоится показ мод, на котором будут представлены новые коллекции четырех магазинов. Зрители смогут посетить мастер-классы от визажистов и стилистов. Кроме того, для гостей запланированы различные конкурсы и подарки. Вход свободный.

Местный юмор: стендапы от челябинских комиков

Стендап-концерт «Балаболы» пройдет 25 января в кофейне Coffee Cake. Стоимость посещения — 200 рублей. В этот же день в баре Hops Spot устроят битву комиков. Юмористы будут бороться за денежный приз. Победителя выберут зрители. За вход придется отдать от 400 рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет)

Чайные истории и церемонии

В Историческом музее 25 января пройдут сборные экскурсии по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Там же 26 января состоится экскурсия с мастер-классом «Чайный сомелье». Стоимость билета — от 400 рублей.

Открытие ресторана китайской кухни "Дружба". Екатеринбург
На выставке расскажут об истории появления чая в России, чайной торговле, а также чайных традициях разных стран
Фото:

Чайная церемония состоится в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 26 января. Мероприятие будет проводить мастер, который обучит участников искусству правильного заваривания чая и познакомит их с философией чайной культуры. Стоимость — 950 рублей. (Мероприятие для лиц старше 18 лет)

Спектакль-вечеринка «Великий Гэтсби» и возвращение в 2017 год

В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 25 января представят иммерсивный спектакль-вечеринку «Великий Гэтсби». Участники события смогут погрузиться в атмосферу 1920-х годов, оживленную персонажами эпохи: прислугой, газетчиками и папарацци. В ходе вечера предусмотрены развлечения: пишущий портреты художник, игра в покер, мастер-класс по завариванию чая. Гостям также предложат научиться танцевать джаз, блюз и трайбл. Стоимость входа составит 2,7 тысячи рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет)

В баре «Герц» 25 января проведут вечеринку «Back to 2K17» — путешествие в прошлое, а именно в 2017 год. Этот год породил много различных трендов и надолго запомнился подросткам того времени. За музыку вечера будут отвечать диджеи Sokol и Stepluck. Цена билета — 399 рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет)

Творческая «Монополия»

Антикафе. Салехард
В прототип «Монополии» сыграют в Галерее современных искусств
Фото:

В Larisa Depershmidt art gallery 25 января состоится игра «Главный экспонат». Она адаптирована под мир арт-бизнеса и предназначена для того, чтобы помочь участникам погрузиться в мир современного искусства, а также научиться ориентироваться в нем. Участие обойдется в 500 рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет)

Гастрономический ужин

В кулинарной студии «Пармезан» 26 января научат готовить салат с мидиями и сливочным соусом, корейку на овощной подушке и десерт крем-брюле. Стоимость — 2350 рублей. (Мероприятие для лиц старше 18 лет)

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Челябинцев на День студента и Татьянин день, 25 января, ждут вечеринки в ресторане и рюмочной. В выходные, 25 и 26 января, помимо праздничных мероприятий также пройдут: иммерсивный спектакль «Великий Гэтсби», чайные церемонии и показ мод. Об этих и других развлечениях — в материале URA.RU. Татьянин день и День Студента отметят в ресторане «Максимилианс». Организаторы обещают, что гости смогут танцевать до самого утра. Мероприятие начнется в 19:00, а после этого времени за музыкальное сопровождение будет взиматься плата — 350 рублей. (Мероприятие для лиц старше 18 лет). Также в этот день в баре «Радио» пройдет «Студенческая пати FOR эврибади», где посетителей ждут праздничные акции. Вход на мероприятие свободный, оно продлится с 17:00 до 20:00. (Мероприятие для лиц старше 18 лет). В ТРК «Горки» 25 января состоится показ мод, на котором будут представлены новые коллекции четырех магазинов. Зрители смогут посетить мастер-классы от визажистов и стилистов. Кроме того, для гостей запланированы различные конкурсы и подарки. Вход свободный. Стендап-концерт «Балаболы» пройдет 25 января в кофейне Coffee Cake. Стоимость посещения — 200 рублей. В этот же день в баре Hops Spot устроят битву комиков. Юмористы будут бороться за денежный приз. Победителя выберут зрители. За вход придется отдать от 400 рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет) В Историческом музее 25 января пройдут сборные экскурсии по выставке «Четыре столетия русского чая. Великий дар Поднебесной». Там же 26 января состоится экскурсия с мастер-классом «Чайный сомелье». Стоимость билета — от 400 рублей. Чайная церемония состоится в арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 26 января. Мероприятие будет проводить мастер, который обучит участников искусству правильного заваривания чая и познакомит их с философией чайной культуры. Стоимость — 950 рублей. (Мероприятие для лиц старше 18 лет) В арт-оранжерее «ЛюбаПетя» 25 января представят иммерсивный спектакль-вечеринку «Великий Гэтсби». Участники события смогут погрузиться в атмосферу 1920-х годов, оживленную персонажами эпохи: прислугой, газетчиками и папарацци. В ходе вечера предусмотрены развлечения: пишущий портреты художник, игра в покер, мастер-класс по завариванию чая. Гостям также предложат научиться танцевать джаз, блюз и трайбл. Стоимость входа составит 2,7 тысячи рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет) В баре «Герц» 25 января проведут вечеринку «Back to 2K17» — путешествие в прошлое, а именно в 2017 год. Этот год породил много различных трендов и надолго запомнился подросткам того времени. За музыку вечера будут отвечать диджеи Sokol и Stepluck. Цена билета — 399 рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет) В Larisa Depershmidt art gallery 25 января состоится игра «Главный экспонат». Она адаптирована под мир арт-бизнеса и предназначена для того, чтобы помочь участникам погрузиться в мир современного искусства, а также научиться ориентироваться в нем. Участие обойдется в 500 рублей. (Мероприятия для лиц старше 18 лет) В кулинарной студии «Пармезан» 26 января научат готовить салат с мидиями и сливочным соусом, корейку на овощной подушке и десерт крем-брюле. Стоимость — 2350 рублей. (Мероприятие для лиц старше 18 лет)
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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