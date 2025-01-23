Мобик, Парма и Оскар Цезаревич: любимые питомцы элиты Перми. Фото

Пермские депутаты и чиновники заводят бенгалов, британцев и чихуахуа

24 января 2025 в 15:00 Размер текста - 17 +

Популярностью пользуются разные породы кошек и собак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Новый год люди часто заводят животных. Так поступил и бывший депутат краевого заксобрания, директор пермской школы №87 Александр Григоренко. В конце декабря он взял себе котенка и назвал Мобиком. URA.RU спросило у него и других пермских VIP об их домашних животных. Директор школы №87 Александр Григоренко и британец Мобик Британский короткошерстный кот Мобик поселился в квартире бывшего депутата заксобрания Пермского края, ветерана СВО и директора школы №87 Александра Григоренко за несколько дней до Нового года. «Мобиком я его назвал, увидев его растерянную мордочку, когда забирал из дома, где он родился. Он был так похож на многих мобилизованных бойцов осени 2022 года, что кличка родилась сама собой», — рассказывает Александр Григоренко. Котенок быстро адаптировался, у него есть собственный домик, когтеточка, лежанка, игрушки. Характер у Мобика игривый, но в меру. Он спокойно может находиться дома один, пока хозяин на работе. Любит поспать и поесть, а еще книги…грызть. Мэр Перми Эдуард Соснин и бостон-терьер Шекспир В семье главы Перми Эдуарда Соснина живет бостон-терьер Шекспир. Он уже успел стать Чемпионом России и Чемпионом РКФ. Шекспиру три года, его взяли в питомнике. «Он дружелюбный, игривый, самый ласковый пес. Очень любит детей, а в одиночестве грустит. Шекспир обожает гулять, особенно на природе, и играть с мячиком. Мы выходим с ним три раза в день: по утрам — жена с младшей дочкой Аней, днем — старшие дети, а вечером — всегда я, гуляем по ночному городу», — рассказал о любимце Эдуард Соснин. Депутат Алексей Раев и сиба-ину Фумико Депутат пермской гордумы Алексей Раев — ценитель породы сиба-ину. Сейчас у него живет Фумико, ей три года. Она появилась в семье после того, как скончалась прошлая любимица — той же породы. «Я зову ее Фима, а все остальные — Мика. Она очень дружелюбная, со всеми лезет дружить, при этом довольно осторожная. Но иногда отхватывает люлей», — поделился Алексей Раев. Депутат Мария Коновалова и бенгал Оскар У депутата заксобрания Пермского края Марии Коноваловой живет бенгальский кот. Его полное имя — Оскар Цезаревич. Котенка подарили Марии родные на день рождения 13 августа 3,5 года назад, а родился он 8 марта. «Дети называют его Оскар-кот, но считают, что в теле бенгала живет человек. Оскар отвечает на вопросы и изредка поет. Однажды на даче он делил территорию с двумя собаками, загнал их на крышу сарая, прыгнул, а оба пса свалились в бассейн. Победитель потом долго раны зализывал», — поделилась историей о бесстрашном Оскаре Мария Коновалова. Омбудсмен Игорь Сапко, чихуахуа Пеппи и бигль Парма В доме уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко живет чихуахуа Пеппи — собака его старшей дочери Дарьи. «Даша с момента появления Пеппи лелеет ее, заботится. Пеппи на 100% ее собака», — поделился он. В 2021 году взяли еще одного питомца — бигля по кличке Парма. Хозяин рассказывает, что она очень добрая, ласковая и веселая. В детстве Парма была настоящим исследователем, все норовила не просто обнюхать, но и попробовать на зуб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Новый год люди часто заводят животных. Так поступил и бывший депутат краевого заксобрания, директор пермской школы №87 Александр Григоренко. В конце декабря он взял себе котенка и назвал Мобиком. URA.RU спросило у него и других пермских VIP об их домашних животных. Британский короткошерстный кот Мобик поселился в квартире бывшего депутата заксобрания Пермского края, ветерана СВО и директора школы №87 Александра Григоренко за несколько дней до Нового года. «Мобиком я его назвал, увидев его растерянную мордочку, когда забирал из дома, где он родился. Он был так похож на многих мобилизованных бойцов осени 2022 года, что кличка родилась сама собой», — рассказывает Александр Григоренко. Котенок быстро адаптировался, у него есть собственный домик, когтеточка, лежанка, игрушки. Характер у Мобика игривый, но в меру. Он спокойно может находиться дома один, пока хозяин на работе. Любит поспать и поесть, а еще книги…грызть. В семье главы Перми Эдуарда Соснина живет бостон-терьер Шекспир. Он уже успел стать Чемпионом России и Чемпионом РКФ. Шекспиру три года, его взяли в питомнике. «Он дружелюбный, игривый, самый ласковый пес. Очень любит детей, а в одиночестве грустит. Шекспир обожает гулять, особенно на природе, и играть с мячиком. Мы выходим с ним три раза в день: по утрам — жена с младшей дочкой Аней, днем — старшие дети, а вечером — всегда я, гуляем по ночному городу», — рассказал о любимце Эдуард Соснин. Депутат пермской гордумы Алексей Раев — ценитель породы сиба-ину. Сейчас у него живет Фумико, ей три года. Она появилась в семье после того, как скончалась прошлая любимица — той же породы. «Я зову ее Фима, а все остальные — Мика. Она очень дружелюбная, со всеми лезет дружить, при этом довольно осторожная. Но иногда отхватывает люлей», — поделился Алексей Раев. У депутата заксобрания Пермского края Марии Коноваловой живет бенгальский кот. Его полное имя — Оскар Цезаревич. Котенка подарили Марии родные на день рождения 13 августа 3,5 года назад, а родился он 8 марта. «Дети называют его Оскар-кот, но считают, что в теле бенгала живет человек. Оскар отвечает на вопросы и изредка поет. Однажды на даче он делил территорию с двумя собаками, загнал их на крышу сарая, прыгнул, а оба пса свалились в бассейн. Победитель потом долго раны зализывал», — поделилась историей о бесстрашном Оскаре Мария Коновалова. В доме уполномоченного по правам человека в Пермском крае Игоря Сапко живет чихуахуа Пеппи — собака его старшей дочери Дарьи. «Даша с момента появления Пеппи лелеет ее, заботится. Пеппи на 100% ее собака», — поделился он. В 2021 году взяли еще одного питомца — бигля по кличке Парма. Хозяин рассказывает, что она очень добрая, ласковая и веселая. В детстве Парма была настоящим исследователем, все норовила не просто обнюхать, но и попробовать на зуб.