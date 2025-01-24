«Бристоль» и «Красное & белое» закрываются в российском регионе из-за «сухого закона»

В Вологодской области начинают закрываться магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» из-за нового «сухого» закона, ограничивающего продажу алкоголя в будние дни с 12:00 до 14:00. Он вступит в силу уже с 1 марта, сообщают «Ведомости».
«Магазины „Бристоль“ и „Красное & белое“ (входят в Mercury Retail Group) начали закрываться в Вологодской области, где 1 марта вступит в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя двумя часами в рабочие дни (с 12.00 до 14.00)», — говорится в сообщении.
Губернатор области Георгий Филимонов является инициатором этого закона. Он заявил, что принятие таких мер обусловлено проблемами с алкоголизацией населения и снижением его численности. Он подчеркнул, что закон направлен на предотвращение дальнейшего распространения алкоголизма и защиту здоровья граждан.
Ранее telegram-канал Mash писал, что в Вологодской области из-за «сухого» закона может закрыться до 70% алкомаркетов. В связи с этим на 15% вырос спрос на самогонные аппараты. По данным источника, в Вологде уже закрылись три алкомаркета, а в Череповце — около 20, особенно в многоквартирных домах. Владельцы магазинов, которые закрываются, спорят с местными властями, утверждая, что их заведения — это «магазины у дома», а не алкомаркеты, где продаются и другие продукты.
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