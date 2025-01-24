Вечеринка в стиле cyberpunk, катание на коньках, пантомимические игры ждут югорских студентов 25 января. Виновникам торжества предлагают сразиться и в интеллектуальных поединках. Где повеселиться в этот уикэнд — в афише URA.RU.
Развлекательную программу в Ханты-Мансийске «Халява пришла 2.0» организуют в арт-резиденции «На берегу», где гостей также ждет розыгрыш подарков. А в медакадемии (ХМГМА) на турнир по пантомимическим играм соберутся команды из всех местных вузов и колледжей. Праздник устроят и для бывших студентов — в «Культштабе» им напомнят о главной примете перед экзаменами и жизни в общежитии.
Веселые старты и массовое катание на коньках начнутся в 18:30 по местному времени в сургутском Ледовом дворце спорта. А молодые музыканты выступят на «Открытом микрофоне» в доме культуры «Невесомость». На cyberpunk-вечеринку приглашает и рестобар ONYX, организаторы предупреждают о возрастном ограничении 18+. На тусовке выступит электронный дуэт из Беларуси.
Студентов нижневартовского госуниверситета по традиции ждет «Студенческий дворик» в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга». В программе — настольные игры, интерактив на улице и презентация лучших проектов обучающихся в НВГУ.
Ранее URA.RU сообщало об акции, благодаря которой у югорских студентов появился шанс осуществить свои мечты. Из общего числа заявок в ХМАО случайным образом выберут три «счастливых билета» с пожеланиями, которые исполнят в течение года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!