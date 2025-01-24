24 января 2025
23 января 2025

Cyberpunk-вечеринка и «халявные» призы: где повеселиться на День студента в ХМАО. Афиша

В Сургуте устроят вечеринку в стиле cyberpunk на День студента
© Служба новостей «URA.RU»
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На вечеринке выступит электронный дуэт из Беларуси
На вечеринке выступит электронный дуэт из Беларуси Фото:

Вечеринка в стиле cyberpunk, катание на коньках, пантомимические игры ждут югорских студентов 25 января. Виновникам торжества предлагают сразиться и в интеллектуальных поединках. Где повеселиться в этот уикэнд — в афише URA.RU.

Развлекательную программу в Ханты-Мансийске «Халява пришла 2.0» организуют в арт-резиденции «На берегу», где гостей также ждет розыгрыш подарков. А в медакадемии (ХМГМА) на турнир по пантомимическим играм соберутся команды из всех местных вузов и колледжей. Праздник устроят и для бывших студентов — в «Культштабе» им напомнят о главной примете перед экзаменами и жизни в общежитии.

Веселые старты и массовое катание на коньках начнутся в 18:30 по местному времени в сургутском Ледовом дворце спорта. А молодые музыканты выступят на «Открытом микрофоне» в доме культуры «Невесомость». На cyberpunk-вечеринку приглашает и рестобар ONYX, организаторы предупреждают о возрастном ограничении 18+. На тусовке выступит электронный дуэт из Беларуси.

Афиша на День студента в Ханты-Мансийске и Сургуте
Афиша на День студента в Ханты-Мансийске и Сургуте
Фото:

Студентов нижневартовского госуниверситета по традиции ждет «Студенческий дворик» в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга». В программе — настольные игры, интерактив на улице и презентация лучших проектов обучающихся в НВГУ.

Ранее URA.RU сообщало об акции, благодаря которой у югорских студентов появился шанс осуществить свои мечты. Из общего числа заявок в ХМАО случайным образом выберут три «счастливых билета» с пожеланиями, которые исполнят в течение года.

Афиша на День студента в ХМАО
Афиша на День студента в ХМАО
Фото:

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Вечеринка в стиле cyberpunk, катание на коньках, пантомимические игры ждут югорских студентов 25 января. Виновникам торжества предлагают сразиться и в интеллектуальных поединках. Где повеселиться в этот уикэнд — в афише URA.RU. Развлекательную программу в Ханты-Мансийске «Халява пришла 2.0» организуют в арт-резиденции «На берегу», где гостей также ждет розыгрыш подарков. А в медакадемии (ХМГМА) на турнир по пантомимическим играм соберутся команды из всех местных вузов и колледжей. Праздник устроят и для бывших студентов — в «Культштабе» им напомнят о главной примете перед экзаменами и жизни в общежитии. Веселые старты и массовое катание на коньках начнутся в 18:30 по местному времени в сургутском Ледовом дворце спорта. А молодые музыканты выступят на «Открытом микрофоне» в доме культуры «Невесомость». На cyberpunk-вечеринку приглашает и рестобар ONYX, организаторы предупреждают о возрастном ограничении 18+. На тусовке выступит электронный дуэт из Беларуси. Студентов нижневартовского госуниверситета по традиции ждет «Студенческий дворик» в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга». В программе — настольные игры, интерактив на улице и презентация лучших проектов обучающихся в НВГУ. Ранее URA.RU сообщало об акции, благодаря которой у югорских студентов появился шанс осуществить свои мечты. Из общего числа заявок в ХМАО случайным образом выберут три «счастливых билета» с пожеланиями, которые исполнят в течение года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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