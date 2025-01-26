В Екатеринбурге у женщины отобрали телефон около железнодорожного вокзала. Пострадавшая побежала за грабителями, но когда они вернулись к месту кражи, женщину избили. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«У ЖД-вокзала. Забрали у женщины в наглую телефон и ушли. Она побежала за ними. Они вернулись на крыльцо. Толпа ее завалила, она осталась лежать. Штаны, видимо, слетели от сильного падения», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Судя по кадрам, женщину избили перед супермаркетом «Пятерочка» на ул. Челюскинцев, 21.
Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.
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