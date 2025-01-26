26 января 2025
25 января 2025

«Толпа ее завалила»: у вокзала в Екатеринбурге ограбили женщину. Фото, видео

В центре Екатеринбурга у женщины украли телефон и избили
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина пошла за грабителями в сторону вокзала (архивное фото)
Женщина пошла за грабителями в сторону вокзала (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге у женщины отобрали телефон около железнодорожного вокзала. Пострадавшая побежала за грабителями, но когда они вернулись к месту кражи, женщину избили. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«У ЖД-вокзала. Забрали у женщины в наглую телефон и ушли. Она побежала за ними. Они вернулись на крыльцо. Толпа ее завалила, она осталась лежать. Штаны, видимо, слетели от сильного падения», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Судя по кадрам, женщину избили перед супермаркетом «Пятерочка» на ул. Челюскинцев, 21.

Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.

Женщину избили грабители возле «Пятерочки»
Женщину избили грабители возле «Пятерочки»
Фото:

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В Екатеринбурге у женщины отобрали телефон около железнодорожного вокзала. Пострадавшая побежала за грабителями, но когда они вернулись к месту кражи, женщину избили. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «У ЖД-вокзала. Забрали у женщины в наглую телефон и ушли. Она побежала за ними. Они вернулись на крыльцо. Толпа ее завалила, она осталась лежать. Штаны, видимо, слетели от сильного падения», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Судя по кадрам, женщину избили перед супермаркетом «Пятерочка» на ул. Челюскинцев, 21. Корреспондент URA.RU обратился в городское УМВД за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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