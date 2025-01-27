Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев призвал подчиненных «не жевать сопли». Как сообщает местная газета «Всходы», резкую реакцию главы вызвала информация об отставании района по чипированию животных.
«Мы сейчас сидим и сопли жуем, извините за выражение. Слезы вытираем, как у нас тут все (плохо — Ред.). Вот, не идут к нам… А что мы сделали, чтобы пошли? Что они (соседи — Ред.) сделали, чтобы выполнить работу? И чего мы не сделали, что сделали они?», — задал вопрос Тимофеев.
В соответствии с законодательством о ветеринарии, весь домашний скот должен быть идентифицирован. В настоящее время район отстает от среднеобластных показателей. Так среди крупного рогатого скота чипировано только 31% поголовья, лошадей — 13%, свиней — 2%, овец и коз — 4%. А согласно законодательству, до 1 сентября 2024 года должны были быть поставлены на учет все коровы и свиньи, до 1 мая текущего года должны прочипированы лошади, остальной скот — до 1 сентября 2025 года.
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