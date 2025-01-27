В Екатеринбурге возле торгового центра «Дирижабль» силовики провели облаву на нелегальных мигрантов. Под проверку попало 123 иностранца, часть из которых нарушала миграционное законодательство, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Сотрудники полиции проинспектировали места возможной концентрации иностранных граждан, в том числе район, прилегающий к ТЦ „Дирижабль“, а также местные точки общепита. Проверено 123 иностранца, из них 19 человек доставили в территориальный ОВД для установления личностей и проверки по базам учета», — пояснили в ведомстве.
Правоохранители составили 11 административных протоколов. Нарушителям грозит выдворение на родину. В рейде принимали участие сотрудники ППС, Госавтоинспекции, представители подразделений по вопросам миграции, исполнению административного законодательства, охраны общественного порядка, участковые уполномоченные полиции.
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