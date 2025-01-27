Силовики устроили облаву на мигрантов возле ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге возле ТЦ «Дирижабль» полицейские поймали мигрантов-нелегалов
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунарка. Москва, автозак, мигранты, полиция, гастарбайтеры, полицейский рейд
Силовики проверили более 100 иностранцев (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра «Дирижабль» силовики провели облаву на нелегальных мигрантов. Под проверку попало 123 иностранца, часть из которых нарушала миграционное законодательство, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудники полиции проинспектировали места возможной концентрации иностранных граждан, в том числе район, прилегающий к ТЦ „Дирижабль“, а также местные точки общепита. Проверено 123 иностранца, из них 19 человек доставили в территориальный ОВД для установления личностей и проверки по базам учета», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители составили 11 административных протоколов. Нарушителям грозит выдворение на родину. В рейде принимали участие сотрудники ППС, Госавтоинспекции, представители подразделений по вопросам миграции, исполнению административного законодательства, охраны общественного порядка, участковые уполномоченные полиции.

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В Екатеринбурге возле торгового центра «Дирижабль» силовики провели облаву на нелегальных мигрантов. Под проверку попало 123 иностранца, часть из которых нарушала миграционное законодательство, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудники полиции проинспектировали места возможной концентрации иностранных граждан, в том числе район, прилегающий к ТЦ „Дирижабль“, а также местные точки общепита. Проверено 123 иностранца, из них 19 человек доставили в территориальный ОВД для установления личностей и проверки по базам учета», — пояснили в ведомстве. Правоохранители составили 11 административных протоколов. Нарушителям грозит выдворение на родину. В рейде принимали участие сотрудники ППС, Госавтоинспекции, представители подразделений по вопросам миграции, исполнению административного законодательства, охраны общественного порядка, участковые уполномоченные полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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