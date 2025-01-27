Бывшему пермскому министру нечем платить кредиты трем банкам

Бывший министр культуры Пермского края Александр Протасевич до 2024 года платил ежемесячные платежи по своим кредитам. Сложившаяся сложная финансовая ситуация сделала невозможной погашение образовавшиеся задолженности перед банками. Это следует из мотивировочного решения по делу о банкротстве экс-чиновника Александра Протасевича, которое опубликовал Арбитражный суд Пермского края.
«В январе суд начал процедуру реструктуризации долгов в отношении экс-чиновника Александра Протасевича. Он подал заявление о банкротстве в конце прошлого года с долгом 2,6 млн рублей. Бывший министр культуры указал на задолженность перед тремя банками: Сбербанк, ВТБ и Т-Банк. У него 12 счетов в банках, на которых остаток составляет 0 рублей», — передает Коммерсант-Прикамье со ссылкой на судебные документы.
Александр Протасевич был министром культуры Прикамья в период 2011—2012 годов. Также он являлся одним из идеологов культурного проекта губернатора Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2017–2019 годах Протасевич занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву.
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