Вартовчанин отправился в тюрьму за убийство друга
В Нижневартовске (ХМАО) ранее судимый мужчина расстрелял друга из карабина из-за ревности к своей возлюбленной. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона.
«Во время общения и при совместном употреблении спиртного, хозяин дома приревновал свою сожительницу к гостю. Вооружившись гладкоствольным карабином „Сайга“, мужчина произвел выстрел в область груди потерпевшего», — сообщает telegram-канал ведомства.
От ранений югорчанин скончался на месте. Подсудимый получил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
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