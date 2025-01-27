27 января 2025

В ХМАО рецидивист из-за ревности расстрелял друга из карабина

© Служба новостей «URA.RU»
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Вартовчанин отправился в тюрьму за убийство друга
Вартовчанин отправился в тюрьму за убийство друга Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ранее судимый мужчина расстрелял друга из карабина из-за ревности к своей возлюбленной. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона.

«Во время общения и при совместном употреблении спиртного, хозяин дома приревновал свою сожительницу к гостю. Вооружившись гладкоствольным карабином „Сайга“, мужчина произвел выстрел в область груди потерпевшего», — сообщает telegram-канал ведомства.

От ранений югорчанин скончался на месте. Подсудимый получил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

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В Нижневартовске (ХМАО) ранее судимый мужчина расстрелял друга из карабина из-за ревности к своей возлюбленной. Об этом сообщает telegram-канал следственного комитета региона. «Во время общения и при совместном употреблении спиртного, хозяин дома приревновал свою сожительницу к гостю. Вооружившись гладкоствольным карабином „Сайга“, мужчина произвел выстрел в область груди потерпевшего», — сообщает telegram-канал ведомства. От ранений югорчанин скончался на месте. Подсудимый получил 11 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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