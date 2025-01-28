Полиция задержала челябинца, организовавшего поставки анаболиков спортсменам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
Челябинец продавал стероиды спортсменам и своим коллегам-тренерам Фото:

В Магнитогорске Челябинской области задержали пауэрлифтера, поставлявшего другим спортсменам анаболические стероиды. Мужчина получал препараты почтой и массово продавал их тренерам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Наркополицейские задержали 28-летнего пауэрлифтера, у которого изъяли 17 упаковок с анаболическими стероидами. Установлено, что другой спортсмен 43 лет с целью заработать организовал незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере», — сообщили URA.RU в главке.

Сбытчик заказывал почтой анаболики, а после продавал своим коллегам. Как заявили в ведомстве, мужчина осознавал последствия приема таких препаратов. В ходе обыска было изъято 117 упаковок или килограмм запрещенного средства.

Стероиды тренер продавал коллегам и спортсменам
Стероиды тренер продавал коллегам и спортсменам

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске Челябинской области задержали пауэрлифтера, поставлявшего другим спортсменам анаболические стероиды. Мужчина получал препараты почтой и массово продавал их тренерам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Наркополицейские задержали 28-летнего пауэрлифтера, у которого изъяли 17 упаковок с анаболическими стероидами. Установлено, что другой спортсмен 43 лет с целью заработать организовал незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере», — сообщили URA.RU в главке. Сбытчик заказывал почтой анаболики, а после продавал своим коллегам. Как заявили в ведомстве, мужчина осознавал последствия приема таких препаратов. В ходе обыска было изъято 117 упаковок или килограмм запрещенного средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...