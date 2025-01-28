В Магнитогорске Челябинской области задержали пауэрлифтера, поставлявшего другим спортсменам анаболические стероиды. Мужчина получал препараты почтой и массово продавал их тренерам, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Наркополицейские задержали 28-летнего пауэрлифтера, у которого изъяли 17 упаковок с анаболическими стероидами. Установлено, что другой спортсмен 43 лет с целью заработать организовал незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере», — сообщили URA.RU в главке.
Сбытчик заказывал почтой анаболики, а после продавал своим коллегам. Как заявили в ведомстве, мужчина осознавал последствия приема таких препаратов. В ходе обыска было изъято 117 упаковок или килограмм запрещенного средства.
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