28 января 2025

Погибшим на челябинской дороге оказался военнослужащий

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный погиб в лобовом ДТП
Военный погиб в лобовом ДТП Фото:

Установлена личность водителя ВАЗ-2114, погибшего при столкновении с «Ладой Приорой» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По словам источника URA.RU, он был военнослужащим.

«Погибший проходил военную службу по контракту. Тело направлено на экспертизу», — рассказал URA.RU источник.

Авария произошла на третьем километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха утром 29 января. Водитель ВАЗ-2114 вылетел на встречку, где столкнулся с «Приорой». В момент столкновения контрактник не был пристегнут ремнем безопасности.

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Установлена личность водителя ВАЗ-2114, погибшего при столкновении с «Ладой Приорой» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По словам источника URA.RU, он был военнослужащим. «Погибший проходил военную службу по контракту. Тело направлено на экспертизу», — рассказал URA.RU источник. Авария произошла на третьем километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха утром 29 января. Водитель ВАЗ-2114 вылетел на встречку, где столкнулся с «Приорой». В момент столкновения контрактник не был пристегнут ремнем безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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