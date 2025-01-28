Погибшим на челябинской дороге оказался военнослужащий

Военный погиб в лобовом ДТП
Установлена личность водителя ВАЗ-2114, погибшего при столкновении с «Ладой Приорой» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. По словам источника URA.RU, он был военнослужащим.
«Погибший проходил военную службу по контракту. Тело направлено на экспертизу», — рассказал URA.RU источник.
Авария произошла на третьем километре автодороги Катав-Ивановск — Первуха утром 29 января. Водитель ВАЗ-2114 вылетел на встречку, где столкнулся с «Приорой». В момент столкновения контрактник не был пристегнут ремнем безопасности.
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